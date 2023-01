Bruce Willis y una película que definió su salud

lunes 02 de enero de 2023 | 6:00hs.

A comienzos de 2022, la familia de Bruce Willis anunció en las redes sociales que el actor se retiraría del mundo del entretenimiento debido a que padece un trastorno neurológico que puede generar dificultades en la expresión o en la comprensión, llamado afasia.



Ahora, el diario The Sun publicó una teoría que proviene del entorno de la estrella, en donde indican que la enfermedad podría venir de un accidente laboral que sufrió hace un tiempo durante una grabación.



Hollywood quedó en shock cuando Bruce Willis se retiró de la actuación. Ydesde abril que hay muchas especulaciones acerca de cómo pudo darse esta enfermedad neurológica, que puede tener diferentes orígenes. En la última semana, otra vez, arremetieron los rumores sobre lo que pudo haberle pasado al actor hace dos décadas durante un rodaje.



En 2002, Bruce Willis inició la producción de Lágrimas del sol, una película bélica que se estrenó en 2003 y terminó siendo un infierno: murió un doble de riesgo al saltar en paracaídas, fue una decepción en la taquilla, el protagonista se trenzó en una pelea insostenible con el director Antoine Fuqua y además sufrió un accidente determinante en su vida.



La posibilidad de que el golpe en la cabeza que sufrió el actor debido al impacto de un proyectil tuviera que ver con su presente es una especulación posible. Ni bien trascendió el cuadro de afasia, un supuesto amigo de la familia de Willis que habló con The Sun dijo que su entorno pensaba eso. ¿Cómo ocurrió semejante episodio?



Qué pasó en el rodaje de “Lágrimas del sol” con Bruce Willis

Dirigida por Antoine Fuqua, Lágrimas del sol es una película bélica que surge en la época en la que Bruce Willis empezó a tener un enfriamiento en la taquilla con títulos que no tenían mucho vuelo, luego del éxito masivo de títulos como Armageddon o Sexto sentido.



El film se mete en la historia de un comandante de operaciones especiales de los NAVY Seals que guía a su equipo dentro de la jungla nigeriana para rescatar a un médico que solo se unirá a ellos si lleva a 70 refugiados más.



Con un presupuesto muy alto de 75 millones de dólares para un film de este tipo, Lágrimas del sol llegó apenas a superar su costo en la taquilla internacional con algo más de 86 millones de dólares: fue uno de los grandes fracasos de Bruce Willis.



Las complicaciones tuvieron principalmente que ver con dos cuestiones: la primera, la difícil estructura de escenas que se diseñaron para ser rodadas en una jungla de Hawaii; la segunda, las peleas que hubo entre Bruce Willis y Antoine Fuqua. “Fue un dolor de h... Nos llevábamos bien fuera del rodaje, pero cuando filmábamos, simplemente no nos llevábamos bien”, aseguró el realizador en una entrevista que le dio a E!.



Al margen de las diferencias artísticas del actor y el director, hubo otras circunstancias que hicieron de Lágrimas del sol un verdadero suplicio. El 29 de octubre de 2002, un doble de riesgo que se lanzó en paracaídas murió mientras filmaba una escena, al saltar con ocho paracaidistas más desde 4 mil metros de altura. Se suponía que iba a caer en la playa, pero todo salió mal: lo hizo lejos de la costa y se ahogó.



Se trató de Michael Baber, de 39 años. “Todos saltaron básicamente al mismo tiempo, y se suponía que aterrizarían básicamente en el mismo lugar”, le comentó a la agencia AP, en ese momento Andrew Zilke, jefe de guardabosques de Oceano Dunes, la zona en la que rodaron.



La Guardia Costera de Los Ángeles pudo recuperar con vida a uno de los dobles perdidos, pero a pesar de los helicópteros, botes y pequeñas embarcaciones que se unieron a la búsqueda, no lograron hallar a Barber: había un oleaje complicado por los fuertes vientos.



Así fue el accidente de Bruce Willis en “Lágrimas del sol”

Ese no fue el único accidente que ocurrió durante la producción de Lágrimas del sol. Mientras filmaba una de las escenas de acción, Bruce Willis también protagonizó un accidente que parce haber tenido consecuencias en los años que siguieron después.



Fue en octubre de 2002, cuando el actor recibió el impacto de un proyectil en la frente, mientras filmaban una escena en la que debían detonar pirotecnia, todo dirigido por la unidad de efectos especiales.



Las lesiones de Willis, en el momento, no fueron graves, pero generaron una demanda judicial del actor. De acuerdo a la denuncia que trascendió años después a partir de un artículo de The Guardian, el actor sufrió un “dolor mental, físico y emocional extremo”, luego de lo que ocurrió.



Si bien nunca se supo el alcance del acuerdo al que llegaron, Willis firmó un arreglo en 2005 con el estudio Revolution Studios y con el responsable de efectos especiales Joe Pancake.



Pero los rumores de si estos golpes tuvieron que ver con el diagnóstico de afasia empezaron en el momento en el que se supo que Willis se retiró de manera definitiva del cine. La familia emitió un comunicado en el que aclaró que por la enfermedad cognitiva, el protagonista de Duro de matar no podía seguir trabajando delante de cámaras.



No hay certezas sobre si la afasia fue provocada por el accidente que pasó en el rodaje de Lágrimas del sol. Pero sí que es una lesión cerebral que pudo haber sido causada por un ACV, un traumatismo de cráneo, tumores, meningitis, encefalitis o intoxicaciones por monóxido de carbono, entre otros trastornos previos. El accidente cerebrovascular es la causa más frecuente y grave a nivel global.



Una fuente cercana a la familia que citó el diario The Sun y replicó Daily Mail generó la alarma que sigue hasta el presente. “Los cambios se hicieron evidentes hace unos cinco años. No fue nada importante al principio, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con las líneas que decía usando auriculares”, explicó este allegado, dando a entender que hace tiempo tenía ese problema.



Los medios británicos, entonces, circunscribieron todo a 2002, al momento del incidente en el film dirigido por Fuqua. ¿Está confirmado que ese accidente fue el responsable del trastorno de Bruce Willis? No, pero podría ser una posibilidad. Una pena muy grande para el cine, que se quedó sin uno de los mejores héroes de acción de su historia.