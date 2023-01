Nuevos rumbos

lunes 02 de enero de 2023 | 6:01hs.

A través de su cuenta de Twitter, la futbolista misionera Yamila Rodríguez anunció el fin de su vínculo con Boca, aunque no contó cuál será su nuevo destino.



“Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país y en unas de las ligas más competitivas del mundo”, escribió la delantera de la Tierra Colorada.



Yamila Rodríguez tuvo un año excelente en el Xeneize, con el que se destacó en la Copa Libertadores y el torneo local. Además, con la selección tuvo una buena Copa América, en la que Argentina consiguió el boleto al Mundial de Nueva Zelanda y Australia que se disputará este año y ella fue, además, goleadora de la competencia.



Ese torneo la llevó a estar nominada a mejor jugadora del año en los Dubai Globe Soccer Awards y fue la ganadora de los Premios Alumni como Jugadora Destacada, y también fue nominada a los Premios Olimpia.



Capitana y goleadora, Yamila Rodríguez también se lució en Las Gladiadoras, que fueron finalistas de la Copa Libertadores. Previamente se alzó con el título local, con gol incluido en la final ante UAI Urquiza, cuando se trepó al alambrado de la Bombonera, que convocó a más de 20 mil personas, algo histórico para el fútbol femenino.



“Se termina este año, y se termina esta hermosa etapa en Boca... Seguro habrá otras, porque mi amor por este club y su gente es demasiado grande como para alejarme tanto tiempo. Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país y en unas de las ligas más competitivas del mundo”, rezaba parte del comunicado de la ahora ex jugadora de Boca.



“No quería que llegue este momento, me están costando mucho estos días, pero sé que me van a entender en esta decisión, y quiero que se enteren por mí de mi futuro. Espero seguir contando con el apoyo de ustedes que son parte indispensable de lo que soy y lo que logré en este deporte”, agregó la delantera.



“Nos vemos en un tiempo, volviendo a gritar goles colgadas al alambrado de la Bombonera. Abrazo de gol”, cerró la misionera su mensaje para los hinchas del Xeneize.



A punto de cumplir 25 años, Yamila encarará su segunda experiencia internacional, ya que en 2018 estuvo en el club Santa Teresa de Badajoz, de la Primera División de España. Tras ese paso por el Viejo Continente, cuando apenas tenía 18 años, la misionera regresó a Boca para convertirse en capitana y en una pieza clave de Las Gladiadoras, que son uno de los equipos animadores de los torneos de Primera División del fútbol argentino, ahora profesional para las mujeres.