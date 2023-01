Rusia bombardeó Ucrania en plena celebración de Año Nuevo

lunes 02 de enero de 2023 | 6:02hs.

El comando de la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que destruyó 45 drones Shahed de fabricación iraní, 32 de ellos ayer después de la medianoche y 13 el sábado por la noche. Eso se sumó a 31 ataques con misiles y 12 ataques aéreos en todo el país en las últimas 24 horas.



El presidente ruso, Vladimir Putin, no dio señales de cejar en su asalto a Ucrania, en un discurso de Año Nuevo sombrío y desafiante que contrastó con un mensaje esperanzador de gratitud y unidad del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.



Mientras las sirenas sonaban en Kiev, algunas personas gritaban desde sus balcones: “¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!”.



Fragmentos del ataque nocturno causaron daños mínimos en el centro de la capital e informes preliminares indicaron que no hubo heridos ni víctimas, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en las redes sociales. Los ataques del sábado habían alcanzado edificios residenciales y un hotel en la capital, matando al menos a una persona e hiriendo a más de 20.



La embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, dijo en Twitter: “Rusia atacó fría y cobardemente a Ucrania en las primeras horas del nuevo año. Pero Putin todavía no parece entender que los ucranianos están hechos de hierro”.



Tras los bombardeos, Zelenski aseguró que “Ucrania no perdonará” a Rusia y dijo que “aquellos que ordenaron estos ataques, aquellos que los ejecutaron, no se beneficiarán de ningún indulto”.



En el resto de Ucrania, los ataques rusos causaron destrozos e incendios en Mikolaiv, en el sur, donde al menos seis personas resultaron heridas, y en Jmelnitski, en el oeste, donde cuatro personas resultaron heridas.



Tras varios reveses militares en el frente, Rusia ha optado desde octubre por la táctica de bombardear las infraestructuras ucranianas, lo que provoca cortes masivos de electricidad y agua.



El pasado sábado, en su mensaje de Año Nuevo retransmitido por la televisión, Vladimir Putin aseguró que la “justeza moral e histórica” estaban “del lado” de su país.