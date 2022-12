Tras el calor intenso de hoy, mañana llegan las lluvias

sábado 31 de diciembre de 2022 | 11:00hs.

Hoy, en la víspera del Año Nuevo, la provincia de Misiones tendrá tiempo bueno, mayormente soleado y caluroso, con una máxima en la zona Sur que será de 38°.



Es así que, al igual que en Navidad, los habitantes de la tierra colorada podrán pasar la festividad compartiendo los manjares con la mesa en el patio porque no hay pronósticos de lluvias para hoy.



“Rota la circulación general de los vientos y empiezan a ser predominantes en su ingreso a la provincia desde el cuadrante norte, por lo que se espera se espera que el calor se intensifique en la despedida del año”, explicó, en diálogo con este medio, Marco Hernández, ingeniero de la Dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología de la provincia.



Las playas de Posadas y los arroyos y saltos de las localidades del interior seguramente serán hoy un punto de encuentro y de alivio ante las altas temperaturas que se vienen y que prepararán los ánimos para el brindis de la medianoche.



Mañana, sin embargo, el primer día del 2023 estará marcado por las lluvias, indicó el profesional de Alerta Temprana. “Al final del día ingresa un sistema de tormentas que abarcaría gran parte del territorio provincial, se desarrollarían chaparrones puntualmente fuertes”, detalló.



Lo más intenso tendría lugar en la zona Norte, extendiéndose el mal tiempo hasta el lunes 2 de enero con lluvias y tormentas eléctricas desde la mañana.



Teniendo como antecedente cercano el episodio de la pequeña a la que golpeó un rayo en el último temporal en Posadas hace apenas unos días, es necesario tomar los recaudos para evitar lesiones durante los temporales con actividad eléctrica.



La mayor prevención cuando se producen tormentas eléctricas es estar bajo un techo, un lugar seguro dentro de la casa, del lugar de trabajo, un auto o del supermercado, no estar en la calle y tampoco permitir que los niños estén jugando al aire libre.



Asimismo, es aconsejable desconectar los aparatos de las redes eléctricas e informáticas, dado que también una persona puede ser alcanzada por un rayo de manera indirecta, como por ejemplo, colgando la ropa en un tendedero de alambre o por un rayo que cayó en el árbol e hizo que la descarga de electricidad se transmita por inducción a todo lo que sea eléctrico o metálico.



“Las tormentas que hemos tenido actualmente, las vamos a tener ahora y en el futuro. Tenemos que tener precaución nosotros mismos cuando salimos a algún lado y hay una tormenta. Parece que las cosas que vemos en la televisión no nos pasarán a nosotros, pero sí nos pasan, por eso siempre tenemos que resguardarnos en caso de que se desate una tormenta”, había señalado a este medio, Fabio Cabello, meteorólogo de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad), de la Municipalidad de Posadas, quien aseguró que Misiones se encuentra dentro de la segunda región del mundo con más tormentas y actividad eléctrica.