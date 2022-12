Hallaron apuñalado y sin ropa a un joven en arroyo de Azara

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Un joven de 20 años identificado como Rosendo Emanuel Portillo (20) fue hallado asesinado a puñaladas en la localidad de Azara luego de que su madre denunciara que había desaparecido. La víctima tenía varios cortes en el cuerpo y fue abandonado en un monte sin ropa interior.



Por el hecho, ayer la Policía de Misiones realizó allanamientos y tomó declaraciones a las personas que pudieran tener algún tipo de relación con la víctima, pero esto no se tradujo en detenciones. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del juez Miguel Ángel Faría.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a sus fuentes, la madre de Portillo, María Alejandra (38), se presentó en horas de la mañana en la Comisaría local y expresó que no podía ubicar a su hijo desde hace más de 24 horas, desde el jueves a las 9. Añadió además que lo había notado “deprimido”.



Debido a esto, los efectivos montaron un rastrillaje e investigaciones para dar con el paradero del joven, que se trasladó a la zona de colonias, donde cerca de las 11 apareció el primer indicio que anticipaba el peor de los finales. En la parte posterior del barrio María Auxiliadora se encontró ropa interior masculina.



Y de ese lugar, a unos 20 metros, en un arroyo con un pequeño caudal de agua, el cuerpo del joven, que no tenía las prendas inferiores, pero sí una remera azul. A simple vista en la zona abdominal los presentes vieron que tenía varios cortes en el torso y que no presentaba signos vitales.



Operativo

Rápidamente se convocó a la Policía Científica, al médico policial y a las autoridades del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quienes se hicieron presentes en el lugar para las pericias de rigor.



La escena es un tupido monte al que costó acceder. En primera instancia los profesionales incautaron las prendas de vestir y se ordenó el secuestro del teléfono celular del joven que halló el cuerpo. El implicado además declaró como testigo sospechoso.



El médico policial determinó que tenía múltiples heridas causadas por arma blanca en el cuero cabelludo y el pecho. De todas formas se ordenó que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia y determinar las verdaderas causas de muerte.



La operación deberá determinar, dado los indicios del hallazgo, si hubo abuso sexual.



Ante este escenario la Brigada de Investigaciones empezó a hacer el relevamiento de testimoniales en la zona y pudieron establecer, entre otras cosas, que la víctima tenía una relación sentimental con un joven. Esta persona también declaró como testigo sospechoso y se le incautó su teléfono celular.



Ambos aparatos serán peritados por los expertos de la Dirección de Cibercrimen.



En la tarde de ayer los uniformados realizaban distintos allanamientos en la localidad para poder dar con más pistas sobre lo ocurrido. Sin embargo, no se habían informado incautaciones de relevancia ni detenciones al cierre de esta edición.