El Dakar pone primera

Con 18 pilotos argentinos en cinco categorías, dos de ellos campeones en ediciones pasadas, el 45° Rally Dakar encenderá hoy sus máquinas en Arabia Saudita para recorrer un total de 8.549 kilómetros (4.706 cronometrados), divididos en 14 etapas hasta el próximo 15 de enero.



La competencia más extrema del mundo motor se iniciará con un prólogo de 11 kilómetros que tendrá lugar en el Sea Camp, a orillas del Mar Rojo y al oeste de la ciudad de Al’Ula, con el objetivo de determinar el orden de salida de la etapa uno prevista el primer día de 2023.



Ese segmento de 603 kilómetros (368 kilómetros especiales) estará compuesto por un camino de arena y piedras en forma de bucle con partida y llegada en Hail, que dará paso a las dunas hasta el final de la prueba.



El Dakar, que se disputará por cuarto año consecutivo en territorio árabe tras su salida de Sudamérica, tendrá un circuito más difícil que en las ediciones pasada, según su director deportivo, el francés David Castera.



La competencia comenzará en el Mar Rojo y terminará en Dammam, sobre el golfo arábigo, después de dos semanas con características diferentes. En la primera, las etapas serán



Un cambio importante del Dakar 2023 será que los pilotos de motos no podrán reengancharse en la carrera si la abandonan, tal como sucedió el año pasado con el salteño Kevin Benavides, quien quedó fuera de competencia en la etapa 10, pero volvió y ganó el último tramo de la carrera.



Desde ahora, cualquier falla mecánica o accidente significará tener que dejar el campamento del rally.



Benavides (KTM), campeón 2021 con Honda, encabeza la misión argentina en motos junto a su hermano Luciano (Husqvarna), a los hermanos Franco Caimi (Hero) y Stefano (KTM) -debutante- y al riojano Diego Gamaliel Llanos (KMT).



Argentina es el país más ganador de la división quads con siete consagraciones desde que se incorporó a la competencia en 2009. El bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) competirá por sexta vez acompañado de sus compatriotas Julio Estanguet (Can Am), Francisco Moreno Flores, Alejandro Fantoni y Carlos Verza, también con Yamaha.



En esa categoría también fueron campeones Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), su hermano Alejandro (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019).



La división autos tendrá representación argentina con Orlando Terranova (Prodrive), considerado una leyenda del Dakar por sus 16 presencias desde la temporada 2005.



El mendocino, 43 años, consiguió la edición pasada su mejor actuación, al quedar al borde del podio con el cuarto puesto en la tabla acumulada.



Sus comprovincianos Sebastián Halpern (Mini) y Juan Cruz Yacopini (Toyota) también tomarán parte de una categoría con figuras históricas del Dakar como el francés Stéphane Peterhansel, máximo ganador de la prueba con 14 títulos, el qatarí Nasser Al Attiyah, defensor de la corona y cuatro veces campeón, y el español Carlos Sainz, quien coronó en tres oportunidades.



Cavigliasso, ex campeón en quads, debutará en la división SSV, en la que además competirán el chaqueño Juan Manuel Silva -ex campeón de Turismo Carretera y TC 2000, Jeremías González Ferioli y Ramón Núñez.



El pampeano David Zille será el único argentino en prototipos ligeros, acompañado por el cordobés Sebastián Cesana, quien será uno de los 11 navegantes argentinos en esta edición del Dakar.