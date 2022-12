River: Juanfer y un posteo con aroma a despedida

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El colombiano Juan Fernando Quintero posteó ayer un mensaje para agradecer al mundo River en lo que pareciera una despedida: “Acá tienen un hincha de por vida”.



“No traten de entenderlo. Siempre fui feliz en River.Digan lo que digan sólo tengo que agradecer a todo el Mundo River. Acá tienen un hincha de por vida. Gracias y feliz año para todos”, escribió JuanFer en su cuenta de Instagram.



Si bien no hubo confirmación oficial, la continuidad del futbolista colombiano de 29 años en el Millonario no podría ser por una cuestión burocrática y económica.



El principal obstáculo está en que la institución no puede girar divisas al exterior, de acuerdo a las normas financieras del país, por la compra de derechos económicos.



Para el futbolista no resulta “redituable un contrato en cuenta nacional”, con una cifra en dólares que pase a pesos argentinos.



El contrato de Quintero, con chances de seguir su carrera en Flamengo de Brasil, vence el 1 de enero de 2023.



Juanfer volvió a River después de su paso por Shenzhen de China.