Agenda cotidiana

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Fiesta. La noche del 31 promete ser épica, se viene la fiesta de año nuevo en el Complejo La Aventura. Con los DJ Fabru Duarte, Carlitos Sosa, Cande y Delfi Real García; Nahue Castro y Juan Fedeli. Entradas en Pitter (Entre Ríos esquina 3 de febrero) y Pizzería Re Rico (Kolping 7706, Villa Cabello).



Casino. Luciano y Su Grupo, con un estilo muy particular sus canciones populares se presenta el viernes 6 a las 22.30 en el Casino Club de Quaranta, en Posadas. Con entrada gratuita, las mesas se ocuparán por orden de llegada.



San Marino. La reconocida banda brasileña San Marino se presentará el 7 de enero en el complejo La Fábrica, ubicado sobre la Ruta Nacional 12 kilómetro 11, en Garupá. El conjunto hará un recorrido por su vasta trayectoria y brindará una noche a puro baile para los fanáticos, que comenzará a las 23.



Electronica. Red Falls & 2M Group se unen para presentar por primera vez en la provincia de Misiones al DJ internacional De la Swing. La llegada del español será el viernes 20 de enero.



Cabezones. El 4 de febrero llegará a Posadas la banda santafesina de rock Cabezones, será en el escenario de La Bionda. Anticipadas en That Metal Shop y boletería de La Bionda





Muestras



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en la sala 2 del Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca Clotilde González de Fernández del Museo Regional Aníbal Cambas y más. Entrada libre y gratuita, de lunes a sábado.



Luminarias. Mercedes Díaz, Ernesto Engel,Lorena Jacob, Chino López, Fernando Santiago, Luján Oliveira y Alicia Semañuk presentan sus obras en Expoluminarias, una muestra de arte y luces en diferentes materiales, que estará disponible hasta el 2 de enero en el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera.



Yaparí. El Museo Juan Yaparí, Sarmiento 319, abrirá en vacaciones, durante enero se podrá visitar la muestra Nido. Formas de habitar el espacio, exposición colectiva que presentará las obras de Tamara Traid, Luján Oliveira, Rossana Rinaldi y Juan Carlos Zannin.





Teatro



Convocatoria. Hasta el 31 de enero estará abierta la convocatoria a dramarturgos del NEA para participar en 2023 de la novena edición de la muestra teatral De la idea a la puesta. Los guionistas pueden inscribirse o pedir info al correo espacioreciclado@gmail.com. Las propuestas seleccionadas serán representadas por directores del país y estrenadas en Posadas en septiembre.



verano. El Primer Festival de Teatro de Verano Tá Que Arde! se despliega del 5 al 8 de enero con cuatro grandes propuestas para los posadeños que aún no pudieron disfrutar de estas piezas y para los turistas que quieran conocer el arte local. Se verá Criatutas, Zona 33, Solo quiero y Los Micros de la B, siempre a las 21 en la Murga de la Estación (Pedro Méndez 2260).





Eventos



Verano y playa. La capital misionera propone una serie de actividades recreativas y deportivas para disfrutar del verano posadeño. En el balneario El Brete habrá natación, yoga, canotaje para niños, beach voley y fútbol. En tanto, en Costa Sur se podrá disfrutar de beach voley, natación, yoga y aqua gym, entre otras propuestas. Además, ferias, espectáculos y propuestas recreativas para disfrutar toda la temporada de verano. Para conocer horarios o inscripciones, visitar el instagram @municipalidadposadas.



Ballroom. El conversatorio de Introducción a la Cultura Ballroom sigue hasta enero, con encuentros semanales. Tras la primera instancia de charla sobre ‘Emergencia Marika’, se viene una serie de entrenamientos, siempre desde las 19 en Nulla (Belgrano 1671): el 4 de enero. Inscripciones y más información en las redes sociales de Nulla Centro Coreográfico.



Fomento. El programa “Cultura argentina al mundo” es una convocatoria orientada a artistas y profesionales de la cultura, mayores de 18 años y que desarrollen su labor en Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Letras, Música y Gestión Cultural. Pueden aplicar artistas individuales y proyectos colectivos. Se otorgan pasajes aéreos a cualquier destino del mundo. Inscripción abierta hasta el 5 de enero. Más info en cultura.gob.ar.





Navidad



Posadas. Toda la semana el Parque de las Fiestas de Posadas ofrece diferentes actividades para disfrutar en familia desde las 19. El predio recientemente inaugurado, ubicado en avenida Costanera entre Mitre y Sáenz Peña, frente a la Placita del Puente, cuenta con la Casa del Papá Noel, la fábrica de juguetes y también entretenimiento para los chicos y escenario con números artísticos en vivo, que incluyen teatro, danza y música.



Capioví. Continúa el evento “Navidad en Capioví”, con veladas los fines de semana, y que incluye actividades especiales para el domingo 1 de enero para difrutar con toda la familia. Espectáculos al aire libre, números musicales, feria, decoración temática y más.