Por baja adhesión, resuelven seguir vacunando contra el sarampión

sábado 31 de diciembre de 2022 | 3:00hs.

El 1 de octubre pasado arrancó en el país una campaña nacional de vacunación contra el sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis destinada a bebés desde los 13 meses y niños hasta los 4 años. El trabajo debía finalizar a mediados de noviembre, sin embargo, al no alcanzarse el objetivo propuesto, se definió seguir inmunizando un mes más.



Ahora, nuevamente en consenso, los ministros de Salud de todo el país decidieron que se siga vacunando hasta lograr cifras aceptables de población vacunada, esto es que se llegue al menos al 95% del número propuesto en cada jurisdicción.



En Misiones la cifra de niños que debía ser inmunizado se fijó en 88.000, de los cuales a la fecha fue vacunado el 74%, poco más de 65.000. Es decir, aún quedan más de 20.000 pequeños que deben recibir estas dosis de refuerzo que están disponibles en Caps y hospitales de manera gratuita y sin necesidad de tener orden médica.



En la tierra colorada, los departamentos Capital y Oberá son los que menos se acercaron a la meta propuesta y en ese sentido en consenso con Nación esta semana el Comité Científico de Misiones volvió a recomendar la inmunización en niños contra estas enfermedades.



"La campaña originalmente estaba pensada hasta noviembre, se extendió hasta diciembre y ahora en la última reunión del Cofesa se tomó la determinación de continuar y extender la vacunación con vacuna triple viral -que es contra sarampión, rubéola y paperas- y la IPV antipoliomielítica a los niños que estaban como población objetivo y no hayan obtenido coberturas óptimas", explicó al respecto Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.



La meta, como se dijo, es llegar al 95% o superarlo. "Como nos faltó un poco, estamos trabajando ahora en eso para que todos los chicos entre 1 y 4 años tengan la dosis adicional, que es muy importante, sobre todo con la vacuna triple viral, porque la dosis adicional es necesaria para reforzar el sistema inmunológico y estar seguro que el niño tiene defensas y si tiene contacto con el virus del sarampión no se va a contagiar", dijo Lima en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Sobre la disponibilidad de vacunas sostuvo que hay en todos los centros de vacunación a lo largo de la provincia.



"También hay compañeros vacunadores trabajando en los puestos móviles de vacunación y haciendo la recorrida casa por casa", precisó.



A su vez, para llevar tranquilidad a los padres, acotó que la vacuna del sarampión es la misma que se da a los niños al año de vida y al ingreso escolar y la de la poliomielitis es la misma vacuna IPV que se aplica a los 2, 4 y 6 meses en la primera infancia.



"Hay un poco de reticencia por parte de los padres con esta dosis de campaña y por eso siempre se aconseja a aquellos padres que tienen dudas que consulten al médico pediatra para poder sacarlas. Seguramente el médico le va a explicar bien para que salgan convencidos de la vacunación. Aquí dependemos mucho de la decisión de los padres que son quienes van a llevar a sus hijos al centro de vacunación", señaló.



Como se había dicho, todas estas enfermedades son altamente contagiosas y pueden traer serias complicaciones al niño si las contrae.



El sarampión, por ejemplo, no sólo es una enfermedad eruptiva, sino que puede derivar en una neumonía, meningitis y secuelas auditivas; la rubéola puede generar en una embarazada en contacto con un niño contagiado el síndrome de rubéola congénita y en el caso de las paperas, pueden complicarse con la orquitis en los niños, que es la inflamación de los testículos, y la pancreatitis.



Sobre la importancia de que los chicos se apliquen estos refuerzos, Lima indicó que con la apertura de fronteras hay más movimiento de personas y circulación por todo el mundo de estos virus. Además, en tiempos de pandemia de Covid-19 la cobertura de vacunación de las dosis de calendario cayeron fuertemente.



"Esta dosis adicional lo que hace es reforzar si el niño no generó las defensas necesarias, está protegiendo contra enfermedades que son altamente contagiosas y por eso es necesario que todos los niños de entre 1 y 4 años que tengan un sola dosis de vacuna puedan tener esa dosis adicional y se aseguren que la inmunidad sea alta", dijo.



Covid-19

Por otro lado, sobre la vacunación de refuerzo contra el Covid-19 comentó que está habilitada para toda la población que quiera hacerlo.



"Hay personas que se están haciendo el primer refuerzo, otras el segundo y hoy estamos en condiciones ya de aplicar el tercer refuerzo o quinta dosis. Lo único que condiciona es el tiempo. Pero si pasaron 120 días o cuatro meses, hay que darse un refuerzo", precisó Lima.



A su vez, dijo que se está vacunando con dosis de Moderna en Caps y hospitales. "La vacuna es la herramienta en la prevención de la enfermedad y es la única manera que vamos a evitar los síntomas graves", finalizó.

En cifras

88.000 Un total de 88.000 niños misioneros que tienen entre 13 meses y 4 años deben recibir estas dosis de refuerzo. Se vacunó al 74% de esa cifra.