La voluntad de sanar, en lo más alto del podio

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

La espera para conocer al Misionero del Año llegó a su fin. Ayer, en una ceremonia íntima y cargada de emociones, se conoció al ganador de la edición 2022 del certamen que lanzó El Territorio para homenajear a quienes han tenido un accionar gravitante durante el año. Pablo Barissi, médico neurólogo que recorre la provincia atendiendo y cuidando a sus pacientes a lo largo y ancho de la Tierra Colorada ante la escasez de profesionales de su especialidad, se consagró como el Misionero del Año.

Barissi recibió la distinción de manos de Gonzalo Peltzer, director de El Territorio. Foto: Sebastián Velozo

En tanto, Elsa Vogt, pionera de Ruiz de Montoya de 90 años, ejemplo de lucha, bondad y aprecio por la vida; y Carlos García, profesor de educación física e influencer solidario de Jardín América, fueron los que completaron la terna finalista y se convirtieron en los protagonistas de la jornada.

Mariano Hernando, profe de Los Toros, celebrando con su familia. Foto: Matías Bordón

Clarisa Néztor posando con su placa conmemorativa. Foto: Sebastián Velozo

La personal trainer Mariela Rodríguez también fue reconocida. Foto: Sebastián Velozo

Además, Mariano Hernando -profesor del equipo de rugby de Los Toros compuesto por internos de la Unidad Penal III de Eldorado-, Clarisa Néztor -militante ambiental y artivista- y Mariela Rodríguez -personal trainer y defensora del cuidado de la salud- fueron homenajeados y aplaudidos por distinguirse entre los diez candidatos a Misionero del Año y recibieron una placa conmemorativa.

Los padres de Liz Zschach estuvieron en representación de la científica. Foto: Víctor Sebastián Velozo



Asimismo, los padres de Liz Zschach -en representación de la científica oriunda de Alem que reside actualmente en Alemania e investiga la resistencia a la corrosión- y Matías Bordón, en representación del nominado Santiago Jara -quien salvó la vida de un bebé recién nacido de un pozo de letrina en desuso en Colonia Victoria- también participaron del evento y recibieron la distinción en nombre de los galardonados. La lista de candidatos la completaron Bárbara Kailer -ambientalista y protectora de la biodiversidad- que no pudo asistir al evento por cuestiones laborales, ya que reside en Eldorado; y el profesor y ex atleta obereño Andrés Romaszczuk -preparador de los mejores atletas de la provincia y abanderado de la resiliencia-, que no pudo acudir a la ceremonia por problemas de salud.

Los candidatos de la 10ª edición del Misionero del Año, presentes en la ceremonia de entrega. Foto: Matías Bordón

Un homenaje a la empatía

Tras una celebración intima, que se llevó a cabo en la planta editorial del decano de la prensa misionera, cada uno de los ternados recibió una distinción por el mérito de trabajar por una sociedad mejor. Pero el neurólogo Pablo Barissi fue quien se alzó como Misionero del Año 2022.



“La verdad que no me lo esperaba. Realmente haber estado ternado con tanta gente que hace tantas cosas buenas y haber sido elegido es realmente muy bueno. Estoy muy contento y agradecido”, resumió.



“Quiero agradecer a todos por este reconocimiento, uno lo hace siempre con el corazón, con muchas ganas, porque las ganas de ayudar siempre están. Hacer algo que te gusta y que además sabes que hace un bien, sobre todo por aquellos que más lo necesitan y lo celebran, es una enorme satisfacción”, destacó el médico que recorre toda la provincia atendiendo una enorme demanda de pacientes.



“Creo que es muy importante reconocer también la labor de todos los que compartieron esta terna. Esto permite que cada vez más gente desde su lugar quiera colaborar y hacer algo por el otro, es una cadena”, agregó.



Nacido en Corrientes capital y criado en San Ignacio, hasta su adolescencia Barissi vio en la medicina su proyecto de vida. Así fue que, en 2016, se recibió de médico en la Fundación Barceló y, posteriormente decidió continuar su camino en Córdoba, donde se especializó en Neurología.



Actualmente tiene 30 años y desde el año pasado se dedica a viajar por los municipios de Misiones brindando atención a pacientes que no tienen fácil acceso a los centros de salud.



“Primero me mandé a Aristóbulo del Valle. Después a Campo Grande, San Ignacio, Jardín América, Puerto Rico, Iguazú, Wanda. Me animé a más y también comencé a recorrer la ruta 14, llegando también a Bernardo de Irigoyen, San Vicente, Oberá, Alem. Fui haciendo varios recorridos y así también fui conociendo más y más pacientes”, contó sobre su labor que lo lleva a arrancar a muy tempranas horas del día para atender a una gran demanda de pacientes en diferentes y alejados municipios.



Respecto a lo que lo motiva todos los días a recorrer la provincia y viajar cientos de kilómetros para sanar a otros, el especialista destacó que en su recorrido notó la necesidad y la demanda de su especialidad.



“Hay muchísima demanda. Si bien, Misiones tiene muchos profesionales por ahí no llegan a suplir la demanda o a trabajar en el interior y allí hay mucha gente que necesita un profesional de la salud cerca, por eso hago esto”.

Dos corazones nobles completaron la terna finalista

Elsa Vogt aprovechó la ocasión para compartir unas palabras. Foto: Matías Bordón

El reconocimiento al Misionero del Año consagró al neurólogo Barissi como flamante ganador del 2022. Sin embargo, la terna finalista de los personajes más destacados la completaron Elsa Vogt y Carlos García, dos misioneros que trabajan con dedicación y compromiso por una sociedad mejor.



Por su parte, Elsa, es hija de pioneros de Ruiz de Montoya, la localidad que pasó de cumplir 77 años a tener 103 y en su rica memoria guarda un sinfín de anécdotas como legado para las futuras generaciones. Vive actualmente en Garuhapé, pero fue testigo la mayor parte de su vida del desarrollo de la comunidad de Ruiz de Montoya, siendo su padre parte de la Comisión de Fomento en 1945.



“Él era el tesorero, sólo que no sabía escribir, por lo que yo lo hacía”, recordó la mujer. Tuvo dos hijos y disfruta ahora de la compañía de nueve nietos y 15 bisnietos a los que transmite valores como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo, el amor al terruño y la honestidad. Con gran ímpetu, cocina para ella misma, tiene su propia huerta y cuida de las plantas con una dedicación indescriptible.



Hoy “llevo hoy una vida muy tranquila y estoy muy bien, vivo sola, me puedo arreglar sola y esa independencia me ayuda a estar animada, además de pensar siempre en positivo”, dijo la mujer que participó de la premiación junto a su familia, que la acompaña incondicionalmente.



Pero además de transmitir un mensaje de esperanza y disfrute por la vida, pese a cualquier adversidad, Elsa también destaca que “lo único bueno que uno puede hacer en el mundo es un acto de amor”, resumiendo en pocas palabras su día a día, ayudando y contribuyendo con su aporte a una sociedad mejor.



Las redes como herramienta

Por su parte, el profesor de educación física e influencer Carlos García, completó la terna.

El profe e influencer Charly García quedó en la terna finalista. Foto: Sebastián Velozo

El docente que encontró en las redes sociales un camino para crear campañas y potenciar la solidaridad ayudando a quienes más lo necesitan, se mostró muy emocionado por el reconocimiento y resaltó que se trata de una distinción para todos los que colaboran de corazón.



“La comunidad misionera y todos los que integramos esta hermosa Tierra Colorada somos solidarios y realmente sorprende lo predispuestas que son las personas y las ganas de colaborar que tienen. No es solamente mi trabajo, yo soy la cara visible de esto, pero detrás de todo hay miles de misioneros solidarios que ponen su granito de arena y se esfuerzan, se comprometen y colaboran con las causas”, dijo el profe, que comenzó trabajando junto a la familia de Gonzalo, un niño con cardiopatía congénita, y al día de hoy logró colaborar también con la causa de Ulises, Javier, Catalina y otros tantos niños con patologías o problemas de salud que encontraron -gracias a las campañas solidarias vía redes de Charly, la solidaridad de toda la comunidad..



“Estoy muy agradecido por el reconocimiento y la difusión de esta causa”, señaló el influencer oriundo de Jardín América. “Es es de todos y para todos”, cerró conmovido.