Darío Barassi y un comienzo de año en cama

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Este no fue el mejor año para Darío Barassi en materia de salud. En septiembre pasado su pequeña hija Inés tuvo que ser internada y fue el mismo conductor fue dando detalles en su cuenta de Instagram. luego de las celebraciones navideñas, el que cayó en cama fue el propio Darío. Y también desde su cuenta de Instagram, se encargó de contar los pormenores de su situación de salud. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, comenzó diciendo el conductor.



Al día siguient contóque seguía en reposos total y ayer lanzó “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo”, disparó. Y luego concluyó: “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”.