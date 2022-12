Vacaciones previo a grabar una serie entre madre e hija

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Como muchas de las celebrities argentinas, Andrea Frigerio eligió Punta del Este para esperar la llegada del año y disfrutar de sus vacaciones de verano. La actriz aprovechó el sol de la soleada jornada en la playa oriental en compañía de su hija Josefina Bocchino, que desde hace cuatro años está estudiando en Europa.



Madre e hija fueron captadas por la lente de Teleshow en la Playa Brava de José Ignacio, donde pasaron el día.



Hacia el final del verano emprenderán viaje a Europa a terminar de rodar la nueva temporada de Limbo, la serie de Star+ en el que encarnan el mismo personaje a través de los años. Andrea destacó la construcción de su personaje, aunque por responder a diferentes momentos cronológicos, no tienen escenas juntas, una asignatura que quedará para una nueva oportunidad.



Josefina y su novio chef, Nacho Crespo Campos, se fueron a Europa en diciembre de 2018. Primero estuvieron en Italia y luego se instalaron en Madrid, en donde comenzaron una nueva vida. La joven de 24 años ya había trabajado como actriz en la Argentina, y una vez que llegó a España comenzó a realizar cursos y castings. Allí fue como llegó a estrenar una obra de teatro y construir su carrera con nombre propio.



“Lo que estoy empezando a armar es más un proyecto de vida. Quiero ser actriz y poder dedicarme a eso. Me gusta actuar y lo que siento cuando estoy haciéndolo. Me encanta el día a día de esta profesión. Es lo que necesito para mi vida”, contó por entonces la joven a Teleshow. Para dar vida a esos sueños, profundizó sus estudios entre Madrid y París.