El documental de Abbey Road por Mary McCartney

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Dirigido por Mary McCartney, nada menos que una de las hijas de un tal Paul, Si Estas Paredes Cantaran es un documental que cuenta con el aporte inestimable de «una buena agenda de contactos».



Es claro que con solo levantar el teléfono, Mary conseguirá que todos los nombres importantes de la historia del rock accedan a participar en una película que, además, los involucra personalmente, ya que cuenta la historia de los estudios Abbey Road. Los críticos postulan que el 90 por ciento de los cineastas podrían contar con este plus de «papá Paul» tocando «Lady Madonna» en el mismo piano y en el mismo estudio en el que la tocó originalmente para los Beatles y esa es solo una de las perlitas que tiene este filme en el que participan también Ringo Starr, Jimmy Page, Roger Waters, David Gilmour (por separado, pero no es poco), Noel y Liam Gallagher (también separados, obviamente), Elton John, el hijo de George Martin, el compositor John Williams y cualquier otro que ella hubiera deseado llamar.



Las anécdotas contadas por ellos para desandar la historia del estudio perteneciente a EMI Records pero unido inexorablemente a los Beatles le dan vida, gracia y buena música a esta película que intenta ser ecuánime y contar varios capítulos en la historia del estudio y no solo los ligados a los Cuatro de Liverpool. Sin embargo, por razones más que obvias, sus historias serán las más importantes. Y si bien puede ser un poco «imparcial» en torno a todo lo que pasó allí a lo largo de las décadas, es lo que más interesa, seguido de la grabación de otro disco clave de la historia del rock como «The Dark Side of the Moon», de Pink Floyd.



Isabel Garvey, directora general de Abbey Road Studios, dijo: “Si estas paredes pudieran cantar. He perdido la cuenta de cuántas veces he oído decir eso en Abbey Road Studios. No puedo esperar a que algunas de estas historias finalmente cobren vida en lo que se convertirá en un documental atemporal”.



McCartney narra la historia y se introduce personalmente en ella contando que cuando era pequeña estaba presente en las grabaciones de «Abbey Road» (el disco) y luego en la de álbumes de Wings, la banda que Paul lideró después junto a su esposa Linda, madre de Mary.



Tras esa «intro», Si Estas Paredes Cantaran trata de trazar la historia del estudio a través de diversas grabaciones y personajes icónicos que pasaron por ahí contando a la vez las idas y vueltas del lugar en sí, además de dar a conocer a algunas de las personas que trabajan allí desde hace décadas.



“Algunos de mis primeros recuerdos de niña provienen del tiempo que pasé en Abbey Road. Hace tiempo que quería contar la historia de este lugar y no podría colaborar con un mejor equipo para hacer realidad esta ambición creativa”, contó la directora.



Por otro lado, el documental tiene también momentos dedicados a la música clásica (Daniel Baremboim y Jacqueline DuPré grabaron allí en los ’60), algo de Oasis en su etapa más caótica (allí grabaron su último álbum) y algunas bandas o solistas más recientes (como la británica Celeste), que se integran a las historias y anécdotas sobre los cambiantes problemas económicos que atravesó el estudio que, en cierto momento, estuvo a punto de demolerse para convertirse en un estacionamiento.