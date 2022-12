Territorio fun

sábado 31 de diciembre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

Besos moja2 - Wisin & Yandel; Rosalía La bachata - Manuel Turizo Despechá - Rosalía Perfecta - Dread Mar I; Rusherking Monotonía - Ozuna; Shakira Éxtasis - Manuel Turizo; Maria Becerra Quevedo: Bzrp music sessions Vol. 52 - Bizarrap; Quevedo El último beso - Tiago PZK; Tini Bebiendo sola - Camilo; Myke Towers A mi lado - Rusherking; Reik

Ciro Giménez y Maira Nurnberg.

Ariana Rivoira, Yohana Draganchuk y Melina De Olivera.

Cumpleaños de Antonella Trujillo.

Federico Buch, Salomé Aguilera, Cintia Lange y José Gambini.

Un poco de magia y mucha fe

La magia es tan antigua como la humanidad misma, pero lo que no sabíamos es que la magia la hacemos casi en nuestra vida cotidiana ¿cómo?



Sí, hacemos magia cuando pedimos deseos con las velas de cumpleaños prendidas, cuando hacemos cábalas como en los partidos de fútbol, y así un sinfín de pequeñas cosas que quizás no nos damos cuenta, pero lo hacemos por pura fe y eso es #magia.



De hecho, en TikTok se creó una sección que incluye todos los tips de “magia” que podemos aprender para aplicar en lo cotidiano para ayudar a que nos ocurra cosas positivas, es cuestión de fe.



Si querés encontrar los mejores, debés buscarlos en las red de Tik Tok.

Epic Games Store regala juegos gratis por las fiestas de fin de año

El año está a punto de terminar y no lo va a hacer sin los eventuales regalos de Epic Games que usa su tienda virtual Epic Games Store para volver a hacer “locuras” regalando todo tipo de juegos durante la Navidad y Año Nuevo encontrándonos títulos como Metro: Last Light, Mortal Shell o Severed Steel.



Hoy lo que Epic Games nos ofrece a través de la tienda es Dishonored - Definitive Edition, una colección que incluye tanto el juego original que Arkane publicó en 2012 y que fue una de las sorpresas de hace 10 años y que llega acompañado de todo su contenido adicional: Dunwall City Trials, El puñal de Dunwall, Las brujas de Brigmore y Void Walker’s Arsenal. Tenéis el análisis del juego aquí por si quieren echar un ojo a lo que opinamos de esta sobresaliente obra.



Obtener el juego gratuito de Epic Games Store sólo requiere que tengamos una cuenta de usuario abierta en la plataforma, y si no la tenemos, siempre podemos crearnos una para la ocasión.