Más de 300.000 personas dirán presente en la asunción de Lula

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Falta sólo un día para que Luiz Inácio Lula da Silva asuma la presidencia de Brasil. La llegada del nuevo año dará inicio a su tercer mandato, después de haber pasado por los juicios del Lava Jato -finalmente anulados- y por un largo período de prisión que duró desde abril de 2018 a noviembre de 2019. Habrá grandes festejos, incluido un festival de música con los 60 cantantes de Brasil más renombrados. No casualmente esa fiesta ha sido bautizada como “Festival Brasil del Futuro. La Alegría Va a Asumir”. De la ceremonia oficial sólo resta un interrogante: ¿quién va a colocar la banda presidencial en Lula?.



Hay una respuesta inmediata: el todavía jefe de Estado Jair Bolsonaro ya avisó que él no hará ese traspaso, como es usual. Tampoco cumplirá esa misión el vice saliente, Hamilton Mourao. Queda por ver si se acepta que la transferencia la haga el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, o como imaginó el Partido de los Trabajadores, serán representantes de las organizaciones sociales quiénes cumplan con ese papel del rito tradicional.



Tensión con los bolsonaristas

Hace dos semanas, el mandatario saliente se reunió con un miembro de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, en una cena que compartieron, además, algunos políticos.



El magistrado y los aliados le pidieron que hiciera algo para desmovilizar a los bolsonaristas, que mantienen campamentos en las puertas de los cuarteles militares de varias ciudades. El esfuerzo fracasó, pues el presidente saliente no aceptó el encargo: “Yo no movilicé nada, y por lo tanto, tampoco tengo nada que desmovilizar” replicó. Aun así, juramentó que no iría a embarcarse en “ninguna aventura”.



Los temores por lo que pueda ocurrir en los actos del 1 de enero distan de haber desaparecido. Es que se espera la presencia de unas 300.000 personas, según cálculos del Grupo de Transición comandado por el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin.



Ese equipo reclamó el cierre de la Explanada de los Ministerios, una ancha avenida a cuyos costados se elevan los edificios de las distintas carteras. La razón es descartar, a través de una revisación exhaustiva, eventuales amenazas de bombas.



El gobierno de Brasilia, que debe decidir al respecto, ya dio su respuesta positiva, en función especialmente de los 65 jefes de Estado que estarán presentes. A la Policía Federal Caminera le corresponde velar por la seguridad de esas personalidades mundiales, entre quienes se encuentran desde los presidentes de Alemania y Portugal, hasta los de Bolivia, Perú y Argentina.



La policía federal brasileña resolvió extremar los cuidados respecto de los grupos bolsonaristas. Y ayer detuvo otros cuatro sospechosos de provocar actos vandálicos el 12 de diciembre, cuando Lula y Alckmin fueron diplomados como presidente y vice. Pero las investigaciones continúan, especialmente sobre aquellos contactos de los ya encarcelados.

Bolsonaro se fue a Estados Unidos

El presidente Jair Bolsonaro abandonó Brasil y viajó hacia Estados Unidos, dos días antes de que asuma el mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión inédita en la historia del país, y poco después de dar un discurso de despedida en el que defendió las protestas golpistas y alentó a sus seguidores a no desistir para ser oposición “inteligente” a su sucesor. “Ya estoy en vuelo, vuelvo a la brevedad”, dijo Bolsonaro al canal de noticias CNN Brasil a bordo del avión de la Fuerza Aérea que lo trasladaba a Estados Unidos, con lo cual se confirmó que no participará de las ceremonias de transmisión de mando de Lula. Medios locales aseguran que Bolsonaro podría pasar el Año Nuevo en Palm Beach con el expresidente Donald Trump, su gran aliado.