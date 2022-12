Nuevos chats muestran el vínculo entre la Corte y el gobierno porteño

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, aseguró que no va a renunciar.

A una semana del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación, una nueva filtración de chats complica al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, muestra las relaciones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Corte. Según una serie de chats, el ministro porteño recibe información y asesoramiento por parte de Silvio Robles, el hombre de confianza del juez Rosatti.



La nueva filtración se suma a la que se dio a conocer en octubre pasado entre jueces y fiscales, como Julián Daniel Ercolini y Carlos Alberto Mahiques; funcionarios de la ciudad, entre los que se destaca Marcelo D’Alessandro; y directivos del Grupo Clarín, en la que se reveló que todos ellos se reunieron en la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.



En las últimas horas aparecieron nuevos chats de su aplicación Telegram publicados en internet en donde aparecen intercambios que muestran cómo D’Alessandro fue parte de las maniobras de Juntos por el Cambio por quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura, el organismo que hoy preside Rosatti.



Los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles arrancan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de diciembre. Robles inicia la comunicación al enviarle al funcionario porteño un link de una nota que informa que los jueces de la Corte rechazaron la recusación que había presentado el gobierno nacional contra Rosatti en el caso de la coparticipación de la Ciudad.



Para los colegas de Rosatti, la recusación fue extemporánea y la rechazaron. Desestimada la recusación, Robles le escribió a D’Alessandro: “Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles’”.



Días después, Robles volvió a tomar contacto con D’Alessandro. “En 5’ te paso letra para que vos lo muevas”, le adelantó. D’Alessandro ni siquiera sabía de qué le hablaba, por lo que Robles le sugirió mirar su WhatsApp. Era un largo texto que perseguía un objetivo: que los senadores de Juntos por el Cambio no participaran en la sesión que estaba convocada para las próximas horas para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura. Lo que estaba entonces en disputa es una silla que reclama para sí el senador del PRO Luis Juez, pero que la Cámara Alta destinó al senador kirchnerista Martín Doñate. “Usala como tuya”, le aconsejó Robles.



Días más tarde, los mensajes del asesor de Rosatti eran más claros en relación a la controversia sobre el Consejo de la Magistratura. Les sugería ir al fuero contencioso administrativo o a la Corte “considerando que hay que ejecutar la sentencia”. Añadía: “Pero todo depende de quien (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte)”. El senador Juez hizo efectivamente una presentación en el fuero contencioso-administrativo que finalmente fue rechazada.



Favores políticos

El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a la Corte Suprema de Justicia de abandonar su tarea para “hacerle favores políticos” a la alianza opositora Juntos por el Cambio a través de sus fallos.



“Los chats entre D’Alessandro y Silvio Robles confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer justicia para hacerle favores políticos a JxC a través de sus fallos”, expresó Soria.



Por su parte, el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura Porteña exigió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que “en forma urgente remueva de su cargo” al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

“Relación promiscua”, dijo De Pedro

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, criticó en duros términos las decisiones que tomó la Corte Suprema luego de que se conociera la filtración de los chats. ”Dijimos que el fallo es arbitrario, electoralista y antifederal. La filtración de los chats que muestran una relación escandalosamente promiscua del ministro de Seguridad de Larreta y el principal asesor de Rosatti confirman lo que denunciamos: con esta Corte no hay justicia”. El ministro del Interior dijo que el gobierno nacional participó “de buena fe en audiencias de mediación convocadas por la Corte por los fondos de Caba. En pos de la transparencia pedimos que sean públicas pero la Corte no sólo las hizo cerradas sino que ordenó que no se registraran en ningún soporte”.

D’Alessandro dijo que los chats “son inventados”

Luego de que se difundieran presuntos chats entre Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño y Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema y colaborador de su presidente Horacio Rosatti, el funcionario desmintió la existencia de la conversación y aseguró que se trata de una operación del kirchnerismo.



“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos. Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”, se quejó D’Alessandro. “No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó.



El titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad responsabilizó al diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade: “Deberá presentarse en la Justicia y explicar cómo obtuvo algo que es ilegal y no lo denunció”.



“Acá lo que buscan es distraer para cuidar a la jefa (en alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner). Tailhade tendrá que explicar de dónde consiguió los supuestos chats”, apuntó.



Además de Robles, los supuestos chats filtrados de D’Alessandro también involucran a Silvia Majdalani, exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad Autónoma.