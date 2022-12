Los familiares recordaron a las víctimas de Cromañón

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Con actos, marchas y un show homenaje, los familiares de las víctimas recordaron a las 194 personas que murieron la madrugada del 30 de diciembre de 2004 en el boliche Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, durante el recital de Callejeros.



La convocatoria comenzó en el Santuario cerca de las 9 en Bartolomé Mitre y Ecuador con la inauguración del evento “Arte y Memoria”.



En Plaza de Mayo se llevó adelante el encuentro “Experiencias con Espacios de la Memoria” en el que se encontraron sobrevivientes y familiares de las víctimas. Allí, se leyó también un documento que inició una movilización hacia el santuario.



Lo que sucedió en la disco República de Cromañón es considerada la “peor tragedia no natural de la Argentina”.



Todo comenzó cuando la banda Callejeros terminó de tocar Distintos, el primer tema de lo que iba a ser el último show del año. En ese momento, comenzaron a encenderse unas bengalas, y una chispa fue suficiente para desencadenar el peor de los finales.



La luz se cortó y las llamas se esparcieron rápidamente por un lugar que no solo contaba con una habilitación irregular, sino que contaba con 3 mil personas en el interior, cuando el máximo permitido para ese local era de 1031. Así, 194 personas murieron y 1.500 resultaron heridas.