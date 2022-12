“No es que los cohetes no les gustan, sino que los lastiman”

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

En un mes lleno de festejos y con un año nuevo por celebrar, los padres y familiares de personas con autismo advierten sobre los daños severos que provoca el ruido de pirotecnia y estruendos. La hipersensibilidad auditiva hace que los fuertes sonidos se sientan como agujas dentro del cerebro, provocando miedo y dolor, contaron. El mecanismo de defensa más habitual es la reacción a través de una crisis, alteración e incluso pueden ser agresivos con ellos mismos o su entorno.



En ese sentido, desde la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea) de Misiones explicaron que quienes tienen esa condición de vida atraviesan estos acontecimientos con mucho dolor y angustia.



El presidente de ese espacio de contención, Eduardo Sisto, señaló a El Territorio: “Las personas con autismo tienen una hipersensibilidad auditiva. La sensación es que el cohete les explota dentro de la cabeza, son como cientos de agujas que les hincan en el cerebro de forma sorpresiva. Todo eso aparte del momento de nerviosismo que puede causar el bullicio de la fiesta”.



Además, agregó que pese a que el ruido se termina, el efecto puede continuar por varias horas. Para quienes sufren esa situación estresante, el período de dolor, aceleración y sobreexcitación no dura sólo un momento.



En ese sentido, Sisto destacó la importancia de que la sociedad practique la empatía, se ponga en el lugar del otro y que, sobre todo, entiendan que lo que a uno le divierte al otro le lastima.



“No es cuestión de que la pirotecnia no les guste, sino que les produce daño y dolor porque no entienden lo que está pasando. Además, el estruendo es algo sorpresivo, que los sacude y provoca reacciones. Los que padecen este trastorno del espectro autista (TEA) pueden volverse agresivos con ellos mismos o hacia sus familiares o personas cercanas”, señaló.



Más empatía

A lo largo de los años la sociedad tomó conciencia y disminuyó el uso de cohetes, pero aún no están extintas esas prácticas, pese a que varios municipios regularon la comercialización.



En esa línea, el presidente de Fapadhea explicó que durante los festejos de la última Navidad una madre lo llamó desesperada en plena medianoche y le contó que su hija atravesaba una crisis nerviosa, mientras ambas permanecían encerradas en un baño.



Por ello, Sisto agregó: “Falta más información, difusión y conciencia por parte de la gente, pido que se pongan en el lugar del otro y las autoridades deben determinar que no se venda más pirotecnia”.



Mientras eso pasa, la recomendación que hizo para disminuir el nivel de daño que genera la pirotecnia en personas autistas es que primeramente se consulte al médico, en caso de que requiera algún tipo de tranquilizantes o que éste le brinde técnicas para mantener a la personas relajada en esos momentos críticos. Pero aclaró que la medicación relaja, pero no borra el daño causado por los ruidos.



“Siempre es mejor evitar acudir a lugares ruidosos y optar por espacios tranquilos. Colocarlos con auriculares y música suave, para minimizar el sonido intenso de afuera. Si bien hay recursos para minimizar el daño, lo óptimo siempre termina siendo cero pirotecnia o cualquier elemento que provoque estruendos”.



Panorama legal

En Misiones, al no haber una ley provincial que unifique criterios, varios municipios legislaron el uso, venta y tenencia de pirotecnia.



Eldorado, por ejemplo, desde el 1 de enero de 2017 tiene en vigencia la Ordenanza 090/2016 que establece que es una ciudad libre de pirotecnia.



Similar medida tomaron los concejos deliberantes de Capioví, Jardín América y San Ignacio.



En Apóstoles está permitida la pirotecnia lumínica y de bajo impacto sonoro.



En igual sentido legisló hace unos años Posadas y prohibió artefactos que produzcan efecto audible, de gran estruendo o estampido, como así también el encendido, manipulación y suelta en el aire de globos aerostáticos, ya sea desde lugares abiertos o cerrados, públicos o privados.



En ese marco, en la última Navidad, si bien no hubo heridos por uso de pirotecnia, sí se oyó mucho en los barrios de la capital misionera, por ejemplo.



“Hubo bastante pirotecnia aún, aunque no se compara a lo alevoso que era años atrás. Por eso insistimos en la concientización y extinción total de su uso”, dijo Sisto.



Por último aclaró que el autismo no es una enfermedad, es una condición que requiere de un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento terapéutico y así lograr calidad de vida.



Hay tres niveles de esta condición y, en función de ese parámetro, se asigna una terapia. El grado más severo puede ser discapacitante, sin embargo hay quienes tratados en edades tempranas pueden hablar, estudiar, trabajar, insertarse en la sociedad. Eso no significa que la persona con TEA pueda quedar libre de esa condición, sino que al contrario, la acompaña de por vida.