viernes 30 de diciembre de 2022 | 13:11hs.

La ceremonia para dar a conocer el Misionero del Año 2022 fue llena de emoción entre todos los presentes, en la sede del diario El Territorio, quien premió a los grandes ganadores.

El gran ganador del máximo galardón fue Pablo Barissi, médico neurólogo quien estuvo acompañado en el podio por Carlos García, influencer y docente y Elsa Vogt, ciudadana histórica de la localidad de Ruíz de Montoya.

Elsa Vogt dio unas palabras tras subirse al podio y dijo "me siento muy bien y contenta de haber ganado. Es una vida muy tranquila, estoy muy bien porque eso también me permite vivir sola y siempre tengo buenos pensamientos y eso me ayuda a vivir"

Foto: Natalia Guerrero

Por su parte, Carlos García, influencer y docente, quien también estuvo en la terna finalista, indicó: "Para mi es un placer, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al corresponsal del diario El Territorio en Jardín América, Esteban González que gracias a él fueron difundidos todos los eventos que fuimos gestionando"

"Para mi es un honor y un trabajo de equipo entre todos. Hay muchos niños que no tienen obra social y necesitan para conseguir cosas y ayuda económica, muchas gracias a los misioneros que son muy solidarios y colaboran con nosotros", refirió.

Foto: Natalia Guerrero

Finalmente el máximo ganador se mostró muy emocionado y dijo: "Sumamente honrado, no me lo esperaba, la verdad que este reconocimiento es muy bueno. En Misiones se me hacía difícil el tema laboral y no tenía muchas cosas pero empecé a trabajar y vi la falta que hacía en el interior de Misiones y me encantó poder llevar lo que yo se hacer a personas que necesitaban".

"Muchas gracias, uno lo hace siempre con el corazón y las ganas que uno tiene de ayudar y hacer lo que a uno le gusta, poder hacer las dos cosas y que los demás lo reconozcan es de un enorme valor", finalizó.