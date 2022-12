Demoras en el pago de seguros de vehículos ante el aumento del valor de cada póliza

viernes 30 de diciembre de 2022 | 12:15hs.

Según la Ley de Tránsito, en Argentina es obligatorio contar con seguro vehicular para circular por las ciudades y rutas del país a los fines de estar protegido tanto el propietario como terceros frente a un siniestro.

Miriam Olivera, presidenta de la Asociación Misionera de Productores de Seguros, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Lo cierto es que la inflación nos afecta a todos y el orden de prioridades también hace que haya cambiado y tiene un impacto directo en cuanto al seguro. Se ven bastante atrasos en el pago del seguro últimamente así que en estos momentos está nuestro trabajo como profesionales de recordar constantemente a los clientes que se pongan al día para poder tener cobertura en su vehículo o lo que tengan asegurado”

“Para viajar a Brasil la cobertura que se exige por ley es la Responsabilidad Civil Obligatoria, esta es la cobertura básica que lo que hace es cubrir los daños que yo le provoco a un tercero y siempre es el más económico y de ahí en adelante. Nosotros lo que hacemos siempre es tratar de asesorar a la persona porque lo que está protegiendo es el patrimonio, muchas veces es su único medio de movilidad, su única herramienta de trabajo y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener una una cobertura porque hoy por cualquier siniestro que pueda llegar a ocurrir menos de 100 mil pesos no sale, entonces el seguro obligatorio lo que hace es cubrir el daño que yo le provoco a otro pero no cubre los daños que yo provoqué en mi vehículo”, aclaró.

A continuación recordó que un seguro Todo Riesgo siempre es lo más aconsejable porque tiene la cobertura de daños parciales pero lo cierto es que como los autos subieron, inclusive una renovación de póliza algunos subieron casi el 100% en la suma asegurada y eso hace que impacte directamente en el precio de los seguros “pero siempre uno trata de asesorarle al cliente de la mejor manera y buscar un intermedio”.

Viajes en el Mercosur

Olivera por otra parte indicó que para circular ahora en vacaciones si es obligatorio la carta verde o la póliza que si bien en el 2019 se aprobó de que no era necesario tener la hoja color verde, “lo cierto es que tanto acá en Argentina como en Brasil nosotros siempre les aconsejamos que lo lleven impreso en la guantera del auto. Acá con la póliza digital, si bien está probado y el municipio está adherido, hay veces que te lo solicitan igual en papel porque te podés quedar sin batería o sin señal”.

Sobre los viajes que realizan los argentinos al vecino país, Brasil, y más en estas fechas de vacaciones, añadió que: “La obligatoria es la RC pero obviamente la cobertura que tengo acá es la que me va a cubrir si viajo a Brasil porque es la del Mercosur. En Paraguay si bien no es obligatorio el seguro nosotros cuando cruzamos tenemos que tener el seguro pero el problema que tenemos nosotros cuando ingresan los paraguayos a Argentina es que muchas veces tienen siniestros con los posadeños y se encuentran con la sorpresa de que no tienen cobertura y no tienen como cobrar”.

Los pasos a tener en cuanto en caso de haber sufrido un siniestro con un auto extranjero es un grave problema y se ve reflejado, “lo cierto es que deberían exigir en Migraciones pero por la cantidad de afluencia de gente es imposible exigirle a cada uno. Lo cierto es que la gente pasa por acá y la mayoría no tiene seguro ante un siniestro”.

“Es importante que siempre ante cualquier tipo de siniestro lo primero tenemos que hacer es tratar de tranquilizarnos, llamar a la Policía que se hagan los pasos para las pericias, determinar quién es el culpable del siniestro y si pasa que no tiene seguro tratar de verificar toda la documentación que tiene y tratar de llegar a un arreglo con esa persona porque lo cierto es que después que pasa para el otro lado, no tenés como como buscarlo”, reiteró.

Otra de las opciones que tiene el argentino que contrata un seguro Contra Todo Riesgo, “es reclamarle el valor de la franquicia, que le pague la otra parte y el resto se hace cargo su propia compañía pero deberían exigir, vamos a poner en práctica y tratar de comunicarnos con las autoridades pertinentes y empezar a trabajar en conjunto como para transmitir porque eso es algo que nos dicen los asegurados a nosotros. Es una problemática y nosotros debemos también transmitirlo al municipio como para que empiecen a exigir”

“Lo cierto es que en Argentina no se pueden asegurar autos extranjeros porque tienen que tener un domicilio constituido en Argentina, ellos tienen que tener un seguro de Mercosur pero contratado en su país”, finalizó.