Pablo Barissi, médico neurólogo, Misionero del Año

viernes 30 de diciembre de 2022 | 12:15hs.

La espera para conocer al ganador del premio Misionero del Año, que convoca El Territorio llegó a su fin. Pablo Barissi, médico neurólogo, fue el honrado a través de la web elterritorio.com.ar, los lectores de El Territorio votaron a su favorito de diez candidatos y dieron su veredicto contundente para definir una terna de tres finalistas.

Carlos García, influencer y docente y Elsa Vogt, ciudadana histórica de la localidad de Ruíz de Montoya también pisaron el podio y fueron protagonistas de la ceremonia en la planta del decano de la prensa local.

Los pacientes como prioridad

Nacido en Corrientes capital y criado en San Ignacio, durante su infancia y adolescencia Pablo Barissi vio en la medicina su proyecto de vida. Así fue que, en 2016, se recibió de médico en la Fundación Barceló y, posteriormente, decidió continuar su camino en Córdoba, provincia en la que se especializó en Neurología.

Actualmente tiene 30 años y desde el año pasado se dedica a viajar por los municipios de Misiones brindando atención a pacientes que no tienen fácil acceso a los centros de salud. “Arranco tempranito. Hago ruta 12 o ruta 14 agarrando uno o dos lugares por día para ir atendiendo a todo el mundo, por la mañana uno y por la tarde otro. Yo aviso a las secretarías y la gente se reúne; es una vez por mes, generalmente”, contó el médico al enterarse de que es uno de los diez candidatos al galardón Misionero del Año, que otorga El Territorio

Luego de haber finalizado su especialización y volver a la Tierra Colorada, Barissi tenía la idea de empezar las guardias en el Sanatorio Boratti de Posadas y, mientras eso ocurría, comenzaron a surgir consultas y abrirse caminos. “Me invitaron de varios centros y está bueno poder llevar un poco al interior, que hace mucha falta todavía porque hay pocos neurólogos y lamentablemente falta la descentralización”, explicó. Sobre ese punto, señaló que “la mayoría está en los grandes centros”, es decir Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá y Posadas, aunque “hay algunos que suelen ir a Apóstoles y, a veces, a Jardín América”.

A su vez, indicó que varía los municipios para atender en todas partes una vez por mes, excepto en el Boratti, donde se encuentra todos los miércoles. “Generalmente es San Ignacio un lunes por la mañana y, por la tarde, Jardín América. Después, el martes a Oberá, el jueves y viernes también voy variando, pero siempre una vez por mes en todos lados”, repasó. “El auto tiene bastante service”, dijo entre risas. De este modo, su trabajo le permite vivir de la profesión que eligió, pero también hacer lo que le gusta: viajar. “Primero no conocía mucho de mi provincia y amo viajar, entonces también es algo que me retroalimenta; puedo hacer lo que me gusta, dedicándome a lo que estudié y, de paso, puedo conocer más”.

En referencia a sus pacientes, manifestó que “por suerte están recontentos y la mayoría agradece que voy para distintos municipios porque hace falta dinero para movilizarse a Posadas o a los grandes centros, y tener alguien ahí para al menos consultar las dudas, es bueno. Por lo que dicen, están agradecidos y está bueno poder llevar un poquito de eso también”.