Muertes en el Neonatal de Córdoba: “Estoy detenida por todo lo que sabía que pasaba con la muerte de los bebés”

viernes 30 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

Brenda Agüero, la enfermera que está detenida en Bouwer e imputada por la muerte de los bebés en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba, volvió a hablar este viernes en una entrevista concedida a un programa de tv local. Este jueves se difundieron sus conversaciones inmediatas por Whatsapp al enterarse del inicio de la investigación judicial en el centro de salud.

La mujer reiteró su inocencia respecto de los graves cargos que hay en su contra y fue más allá: “Yo estoy presa por todo lo que sabía que estaba pasando en el Hospital Neonatal con la muerte de los bebés. Si yo me hubiera quedado callada, estaría en mi casa con mi familia”.

Cuando le preguntaron el motivo por el cual la acusada considera que está detenida, respondió: “Es lo que me gustaría saber, el hecho de haber sabido mucha información de lo que pasaba en el hospital es lo que me jugó en contra, si no hubiese dicho nada estaría en mi casa con mi familia. Los fallecimientos de los bebés no es desde ahora, sino hace rato”, arremetió.

En ese marco, reiteró que tanto las autoridades del centro de salud como los delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) “sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada”.

Se conoció la reacción de la enfermera detenida luego de enterarse el inicio de la investigación en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Polémica por los chats de Brenda y su compañero de trabajo

Los chats corresponden a una conversación que la principal acusada tuvo con un compañero de trabajo el jueves 11 y el viernes 12 de agosto, según informó Arriba Córdoba. Allí, la incertidumbre era protagonista y todos los trabajadores de las áreas relacionadas con los partos se preguntaban qué estaba por pasar.