El eterno tironeo de nunca acabar

viernes 30 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Se debiera entender que el problema de la yerba mate en Misiones es económico, pero principalmente social y es el que tiene que ser prioritario en cualquier decisión.

Siempre de siempre. Los más grandes (que no es un pecado, pero sí dejarlos ser a costa de otros) necesitan que sobre yerba, desregular plantaciones para que la superproducción mate un precio justo. Aunque en la góndola la hoja verde barata no mueve la aguja

Pretender desregular la economía de la yerba mate en Misiones es un crimen social.

Qué colono sobreviviría en la chacra, qué hijo, hija de colono querría seguir la huella de su padre y sus abuelos.

Porque mayoritariamente quieren ser policías, gendarme, prefecturianos o empleado público.

Porque de cada 10 egresados de las EFAS solo 1 vuelve a la chacra. Y se van a vivir al pueblo o a la ciudad.

Don Mario Losada padre con razón decía: si se van de las chacras “es un brazo que se pierde y una boca que se gana”

Como no se advierte que cien pesos repartidos entre cien se revolean por toda la Provincia y si van a dos o tres bolsillos es probable que la mitad del dinero levante vuelo.

Y qué va a pasar con los tareferos, es muy probable que las máquinas se vayan perfeccionando y los sustituyan, pero lentamente, así hay tiempo de reconvertir la mano de obra. Mientras tanto los chicos y los medianos seguirán por varios años con la tijera, la ponchada, los carritos, el guinche y el 1114…pero si se los expulsan de las chacras vendrán poderosas y eficiente máquinas a abaratar la cosecha. Una cosa es el progreso natural y otra cosa es hacerlo a empujones y que se joda el que se joda. Para eso están los “planes”.

Nuevamente, como tantas otras, vuelven a la carga con un proyecto de ley de desregulación total un agrupado de diputados liberales de distintos partidos políticos al mejor estilo menemista (aunque hayan “arrimado” por JxC erróneamente, del cual si hay dos o tres del PRO por cuenta propia)

No entiendo la maniobra, porque está lejísimo de poder ser aprobado tamaño despropósito. Probablemente el tema es mantener latente la posibilidad, no dejarla dormir, que no se apague la vela, o lo que sería muy muy hipócrita asustar, meter miedo, que la gente acepte precios y plazos, que la espada de Damocles está sobre las cabezas y puede ser mucho peor, que conviene aceptar lo que venga. Y lo están consiguiendo

Maldita jugada que se va a ir al canasto del Congreso, pero logró mover el avispero, y que algunos busquen sacar tajada.