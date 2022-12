La falta de dólares frenó la regular producción en la forestoindustria

viernes 30 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Por Nazarena Torres y Emmanuel López Del Valle

politica@elterritorio.com.ar

El 2022 fue un año complejo para la forestoindustria misionera, que debió afrontar el faltante de insumos clave, hecho que complicó la producción. El motivo radicó en la limitación en los accesos a los dólares para importar, ya que muchos de los productos no se producen a nivel local o incluso resultan más baratos en el exterior que en el país.

Resina, sales para impregnar madera y algunas herramientas, como cortadoras, costó conseguir a lo largo del año, consignaron referentes del sector maderero. Ante esta situación, el rubro concluye con complicaciones e incertidumbre de cara a los próximos meses, al advertir demora en autorizaciones de los dólares para adquirir los productos, por lo que insisten en mayor celeridad.

A la par, también se solicita la eliminación de las retenciones para la actividad maderera en la exportación, que actualmente es del 4,5%. El objetivo, según indicaron, apunta a mantener la competitividad de la madera local en el mercado internacional, que actualmente atraviesa un escenario complejo por una baja en la demanda, sobre todo de los Estados Unidos, uno de los principales puntos de exportación.

Faltantes que siguen

Como se mencionó, el rubro maderero misionero afrontó diversos faltantes. Sobre este punto, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), señaló a El Territorio que días atrás, precisamente antes de la Navidad, “pudimos conseguir algunos insumos pero muy pocos, con algunas complicaciones para acceder a impregnantes para madera, resina y máquinas”. En medio de este contexto, dijo que “estamos en una incertidumbre sobre cómo vamos a seguir produciendo, con pocas autorizaciones para acceder a los dólares”.

“Algunas herramientas de corte están faltando, cubiertas forestales no se consiguen, lo cual es muy complicado porque no se fabrican en el país, y que sí o sí hay que importar. El mercado no está abastecido”, agregó. Las complicaciones para importar a raíz de imposibilidades en el acceso a dólares no sólo afecta a los insumos, sino también a la posibilidad de renovar las maquinarias que últimamente “pudimos importar algunas de Brasil, pero en general, la renovación de máquinas está complicado, ya que son muchas las puertas que tenemos que golpear para poder conseguir lo que necesitamos, que es más flexibilidad”.

Luego, apuntó: “Tarda mucho la contestación y hay un ida y vuelta entre los importadores. Y las variables que tuvimos con el dólar en los últimos días perjudican mucho y esto nos va a sacar muy rápido del mercado si seguimos con esa situación”.

En la misma línea, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), explicó que “el problema no es conseguir el permiso para exportar sino es el plazo. Hoy te dan un permiso para exportar determinado insumo y lo podés hacer a 90 o 120 días, de acuerdo al insumo. Vos tenés que esperar ese tiempo o conseguir que el proveedor tuyo del exterior te financie y te espere 90 días. Tu proveedor tiene que confiar en que vos le vas a pagar y que el país va a poder girarle los dólares. Ese es el problema más delicado, porque ¿quién te financia?”. “Quizás el proveedor confíe en vos pero no en Argentina. No sabe si en marzo el país va a tener los dólares, porque por ahí hoy dice que tiene pero después no lo tenga. Ese es el problema puntual, no que te permitan importar sino el plazo que te están dando para exportar, es re complicado”, expresó el empresario forestoindustrial.

“Nosotros conseguimos que nos financien una parte, pero tuve que bajar la producción. Yo si no tengo resina no puedo producir. Hay otras industrias que quizás pueden modificar el producto, pero nosotros somos monoproducción y se nos complica”, sostuvo.

Problemas a largo plazo

Queiroz remarcó que este problema ya viene desde hace meses y aún no se vislumbra una solución cercana. “Cuando empezó todo esto en julio no nos dieron nada los proveedores brasileños. Después empezamos con la negociación para la financiación, pero mientras tanto me quedé sin producto y tuve que cerrar la empresa tres semanas. Hoy me está proveyendo y financiando una parte pero no todo, por lo que tuve que bajar la producción porque no tengo todo los insumos que necesito”, contó el empresario sobre la forma de trabajo que tiene que llevar adelante ahora.

Asimismo, indicó que “el Estado no tiene herramientas para darte ayuda, la única ayuda es dólares y como no hay dólares no puede”.

“Mi proveedor quiere que le pague en dólares para mandarme la resina. El gobierno te dice que a tres meses podés exportar, entonces cuando tenés que pagar necesitás los dólares de esos tres meses para pagar. Y ahí es donde está el problema, nadie te financia todo ese dinero”, explicó.

Y añadió: “Dudo que en el 2023 cambie, no creo que el gobierno tenga de repente dólares, este es un problema que vino para quedarse un par de años, de un día para el otro no se arregla”.

Quita de retenciones

Además de la flexibilidad para acceder a insumos importados, desde el sector se insiste en un pedido de larga data: la quita de retenciones para exportar, que es del 4,5%.“Hoy por hoy necesitamos recibir medidas de Nación, con la quita de retenciones para poder ser más competitivos en un contexto en el que el mercado internacional está difícil. Con eso, mantendríamos la demanda en el exterior”, señaló Fachinello, al tiempo que planteó otras medidas que son de urgente atención por el gobierno nacional “como poder igual los costos de electricidad y de combustible, que en Misiones está mucho más caro que en el resto del país y eso impacta en los costos de la logística, por ejemplo”.

El titular de Apicofom recordó que el gobernador Oscar Herrera Ahuad planteó el pedido de la tasa para la forestoindustria. “Esperemos que con el arribo del presidente (previsto para este miércoles) haya alguna novedad. Queremos hacerle entender a la Nación que las economías regionales aportamos una buena parte a la economía nacional y cada vez está resultando más pesada la mochila para la industria”, mencionó al respecto.



Preparativos para el verano

De cara a la temporada de verano, el rubro maderero se preparó para afrontar eventuales incendios, un panorama que se registró en el primer bimestre del 2022.

Sobre este punto, Guillermo Fachinello, titular de Apicofom, planteó que “este año hubo más inversión en equipamiento y se trabajó mucho en la prevención y concientización”, al tiempo que insistió que “tenemos que ser muy riguroso con la prevención, para evitar el triste panorama que se registró durante el verano pasado”.

Recordó que la Provincia invirtió en equipamiento y en infraestructura para combatir ante alguna emergencia.

Sin embargo, comentó que “este año no sólo los incendios afectaron, sino también el déficit hídrico, ya que observamos que muchos de los pinos se están secando, situación que nunca pasó y hay alerta en este sentido, lo que estamos haciendo estudios para conocer los motivos, pero sabemos que tiene que ver con la sequía que hubo”.