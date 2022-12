Adiós a Pelé, una de las mayores leyendas del Fútbol Mundial

viernes 30 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

El mundo del fútbol despidió al astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, quien murió ayer a los 82 años tras permanecer varios días internado luego de agravarse su estado de salud a raíz de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes para despedir a una de las máximas figuras de todos los tiempos y Santos, club en el que alcanzó la gloria, escribió: “Eterno”. Además, la institución modificó su escudo y le agregó una corona para homenajear al Rey a partir de la temporada 2023, la primera sin su presencia física, al tiempo que el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, subió una imagen junto a Pelé y deseó que “descanse en paz”.

Los futbolistas más reconocidos también se expresaron por la muerte del ex atacante. “Antes de Pelé, el 10 era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era sólo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres, a los negros y, sobre todo: Le dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO”, fueron las palabras de Neymar.

Cristiano Ronaldo, en tanto, señaló: “Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele”.

Kylian Mbappé se sumó a la despedida al compartir una foto con el ex delantero con el texto: “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado”, mientras que Gabriel Batistuta manifestó: “Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Leyenda”. “Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido O Rei. El fútbol te recordará siempre Descansa en paz, Pelé”, dijo Sergio Ramos.

La leyenda de Pelé

El astro brasileño construyó una inolvidable carrera en el fútbol repleta de éxitos

El brasileño fue campeón mundial con Brasil en 1958, 1962 y1970, mientras que también es ídolo absoluto de Santos, club en el que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en los años 1962 y 1963.

Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de1940 en Minas Gerais y su padre no había podido cumplir su sueño de ser futbolista ya que una lesión en la rodilla lo había sacado de las canchas cuando defendía la camiseta de Atlético Mineiro.

Waldemar de Brito, un ex jugador brasileño de San Lorenzo que había entrenado a Pelé desde muy chico en el fútbol sala, fue el encargado de convencer a su madre de que dejara su trabajo y se mudara a Santos para que su hijo fuera fichado en las inferiores del club.

El 7 de septiembre de 1956, Pelé debutó en Primera ante Corinthians en un partido amistoso, sin haber cumplido aún los 16 años: su primera temporada la terminó con 38 partidos jugados y 41 goles, por lo que fue el máximo anotador de la Liga Paulista. En un torneo amistoso que se disputó en el estadio Maracaná entre Santos, Vasco da Gama, Flamengo, San Pablo, Balenenses de Portugal y Dinamo Zagreb, Pelé comenzó a ser reconocido de manera internacional, por lo que Pedro Feola, el entrenador de la selección, puso sus ojos en él.

Su estreno en el Scratch fue el 7 de julio de 1957 contra Argentina, en la Copa Roca, y pese a perder 2-1, Pelé fue el autor del tanto de Brasil, mientras que tres días después, en el mismo torneo y otra vez ante la Albiceleste, volvió a marcar un gol y su equipo ganó 2-0.

Así nació una carrera en la que, en su etapa profesional, la leyenda brasileña logró 767 goles, aunque la estadística paralela marca que la cerró con 1.284 tantos a los 37 años. En Santos jugó 18 años, desde 1956 hasta 1974, y en 1975 se mudó a Estados Unidos para jugar en el New York Cosmos, en el que se retiró en 1977. Pelé llevó a Brasil al éxito en Suecia 1958 (seis goles en cuatro partidos), en Chile 1962 (un tanto en dos encuentros) y en México 1970 (cuatro en seis cotejos), al tiempo que disputó otros dos en Inglaterra 1966, donde su selección no pudo superar la fase de grupos.

Además de las copas del mundo, Pelé alzó una gran cantidad de trofeos: dos Copas Libertadores con Santos, dos Copas Intercontinentales, seis campeonatos de Brasil, diez campeonatos Paulistas, cuatro torneos Rio-San Pablo con Santos: 1959, 1963, 1964 y 1966, y Campeonato de la NASL. A su vez, fue nombrado como Mejor Atleta del Siglo XX por el Comité Olímpico Internacional en 1999 y la Fifa lo proclamó un año después el futbolista del Siglo XX basada en la opinión de especialistas y federaciones.

