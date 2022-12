Alberto Fernández: “La Corte perdió todo criterio de justicia”

viernes 30 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández reiteró su rechazo frente al fallo de la Corte Suprema sobre los Fondos de Coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y sostuvo que el máximo tribunal “perdió todo criterio de Justicia”.

“La Corte beneficia a un sector de la política argentina. Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas y las condena injustamente”, evaluó.

Luego de comunicarse el fallo que plantea un aumento del 2,95% en la masa coparticipable en favor de Caba, el gobierno había anunciado que no iba a acatar, pero luego se retractó y adelantó que enviará el dinero en forma de bonos. Sin embargo, ahora pide que la Corte suspenda los efectos de su decisión.

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

El Presidente confirmó en diálogo con C5N que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar temas como las moratorias y demás alternativas que evalúa con el resto de la gestión a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.

De parte de la oposición criticaron las reacciones que tuvo el Frente de Todos luego de la decisión por parte del máximo tribunal. Figuras como Mauricio Macri, Lilita Carrió y en especial Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, se pronunciaron en contra.

Alberto, contra la oposición

El jefe de Estado apuntó a los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio (JxC) y señaló: “Lo que he debido vivir yo con esta oposición pocos presidentes lo han vivido. Quieren llevar al presidente y al país a un callejón sin salida”.

“Hicieron todo lo posible: tambalear el dólar, jugaron con el dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen”, cuestionó.

“Construyeron esta Justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condenara a las personas antes de que la Justicia se decida y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque”, explicó Fernández en relación al fallo por la Coparticipación.

“La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido”, cuestionó.

Al hacer referencia al proyecto oficial de reforma del máximo tribunal, expresó: “Yo tenía una idea más atractiva de federalizar la Corte con 25 miembros, para garantizar que todo el país estuviera representado. Pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros, sino de Estado de derecho”.

Y finalizó: “Quiero un país más justo e igualitario, que tenga una Justicia digna de una república, y no que se llenen la boca hablando de la república y se soporte a estos jueces”.



La Ciudad amplió la denuncia

La ciudad de Buenos Aires amplió ayer la denuncia contra el Estado nacional por no cumplir con el fallo de la Corte que le ordena entregar el 2.95 % de los fondos de la coparticipación federal de la Nación y señaló que no acepta que le paguen con bonos, sino de la manera indicada en la sentencia, esto es con dinero pagado a diario por goteo desde el Banco Nación a las cuentas porteñas. El nuevo escrito de la Ciudad, firmado por el Procurador del Tesoro porteño Gabriel Astarloa, denuncia que siguen pagándole 500 millones de pesos, equivalente al 1,40 % de la coparticipación y no los 1100 millones diarios que deberían recibir en concepto del 3,5 %. La Ciudad señaló que esa medida implica una nueva desobediencia y motiva esta ampliación de denuncia.