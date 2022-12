Energía disponible para concretar sueños

viernes 30 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Un comienzo siempre está plagado de expectativas, augurios y el arranque de año se postula como una ocasión ideal para ver dónde estamos plantados y proyectar.

En esa línea, según las energías que se barajan astrológicamente para este 2023, será un tiempo de concreciones.

Los tránsitos planetarios de este año que comienza traen energía expansiva y de conquista.

Tal como reveló la astróloga Beth Melot Frangi, venimos de un diciembre en el que fueron cayendo algunas fichas. ‘‘Tuvimos una luna llena el 7 de diciembre, como toda luna llena, eso pone en evidencia cuestiones, manifiesta, muestra algo. Así que esos días entre el 7 y el 20 de diciembre fueron de revelaciones, de darnos cuenta, de enterarnos, de ver manifestaciones sobre cuestiones que por ahí veníamos sintiendo durante el año y con la Luna Nueva del 23, ya cerca de Nochebuena, fue momento de anhelar bajo el arbolito. Aún con Mercurio retrógrado hasta la primera semana de enero, la astróloga sugirió es momento de planificar y estructurar esos sueños postergados, tomar decisiones. ‘‘Mercurio retrógrado es muy bueno para hacer un repaso mental de esas cuestiones que nos quedaron ahí colgadas, que tenemos necesidad y que tenemos deseo de concretar, esas cositas que durante todo el año las sentimos las pensamos, las imaginamos y siempre por una cuestión o por otra las fuimos postergando. Es momento de planificar, de tomar decisiones para el 2023 y elaborar un plan que nos permita tener una estructura que pueda sostener eso que tanto deseamos, tanto de vínculos emocionales, de deseos personales y otros’’, alentó Beth.

El cambio de Saturno a Piscis -donde estará durante dos años y medio- y el de Plutón al signo de Acuario -por 15 años-, según marcó la astróloga, son dos impactos energéticos del 2023 que se verán a nivel social, colectivo y mundial. Por este motivo, definió que durante los primeros tres meses del año es necesrio ‘‘pongamos en marcha esto que estamos hoy deseando, pensando y soñando. Toda esa lista de deseos y de intenciones’’.

‘‘Es un año de ponerle mucha atención y mucho énfasis a lo propio, a tomar decisiones concretas que nos permitan ver materializado el deseo y no que quede en la nube como el deseo y la añoranza, como esa fantasía que en algún momento lo voy a hacer…es momento de hacerlo ahora. Ese es el mensaje del cosmos para lo que va del 2023’’, lanzó Melot Frangi.

Sin embargo, aún en etapa de pedir al universo, la especialista destacó que ahora no hay que frustrarse ni anticiparse por todo aquello que nos quedó colgado o pendiente y no lo pudimos cerrar. Si bien es importante cerrar ciclos, ‘‘estamos en Mercurio retrógrado entonces por más que uno intente hacerlo no se va a poder cerrar o terrminar ahora. Entonces dejemos, soltemos y esperemos a enero para hacerlo’’, manifestó.

Cambios de paradigma

Tras la pandemia y los fuertes cimbronazos de 2020 hubo un claro antes y después, un cambio de paradigma que se va profundizando en este tiempo.

Ya desde distintos espacios se habla de un despertar de valores como la libertad, la conciencia colectiva y una rebeldía que trae Plutón en Acuario, potenciada por Júpiter en Aries puede traducirse en manifestaciones ambientales o activismos más masivos por ejemplo.

Beth por su parte, consideró que Plutón en Acuario, ‘‘nos va a traer nuevas formas, un proceso de transformación en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con la información que se está manejando a nivel mundial, a zonal, regional’’. ‘‘Con Saturno en Piscis, por otro lado, hay algunas cuestiones que no son verdaderas, entonces vamos a empezar a analizar la fuente de la información, la fuente: quién lo dice, cómo lo dice y de dónde vienen estos datos’’, sumó y subrayó la particularidad de cada caso. ‘‘Va a ser importante que cada uno evalúe, se pregunte y se cuestione si lo que está escuchando, está leyendo le sirve, le vibra a uno o no porque tu realidad no es la misma que la mía entonces no podemos meter a todos en una misma bolsa y decir que a todos nos está pasando lo mismo porque cada uno va a tener que aprender a incorporar un nuevo método de análisis y descarte de la información y manejarlo de manera particular’’, cerró.

Arranque sincero

Sobre rituales de fin y comienzo de año, Beth priorizó la importancia de la compañía con la que se arranca este nuevo periodo.

‘‘Sería bueno que habiendo pasado la Nochebuena que uno suele estar en familia, elegir ahora con quiénes iniciar el nuevo año de manera de ser más coherentes con lo que hacemos y lo que sentimos’’, sugirió sobre pasar con aquellas personas con quienes realmente sentimos que hay un vínculo emocional que se puede sostener en el tiempo lejos de la presión de tener que pasar con determinadas personas y en determinados lugares

‘‘Tomar decisiones y elecciones más saludables, no solamente con la alimentación, sino también con la parte emocional, que es lo saludable a nivel mental, porque después hay que sostenerse durante todo el año’’, concluyó Beth al remitir la importancia de las elecciones personales que nos definen. Un comienzo brillante para un despliegue brillante.