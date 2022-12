‘Avatar 2’ sigue arrasando en el cine Imax

jueves 29 de diciembre de 2022 | 8:15hs.

Durante la última década, Avatar fue la película más taquillera de la historia (hasta que Vengadores: Endgame le arrebató el honor en 2019). Ahora, de título original Avatar: The Way of Water, un nombre que ya se habló en 2018, la secuela de 'Avatar' nos sorprende con su historia y expandiendo los límites del mundo fantástico que conocemos. Asimismo, nuevamente se encamina a destronar al éxito de Marvel y volver a ocupar el primer puesto en la taquilla de las más vistas.

Es que después de diez días en los cines, la película épica de gran presupuesto de Disney y 20th Century El camino del agua es la quinta película más taquillera del año con u$s855 millones en ventas de boletos a nivel mundial. Y sigue sumando seguidores en todo el mundo.

Hasta ahora, la secuela largamente postergada de James Cameron ha generado 253,7 millones de dólares en la taquilla estadounidense y 600 millones de dólares a nivel internacional. Y seguirá cosechando frutos porque esta semana se mantendrá por tercera consecutiva en las carteleras de todos los cines.

La historia

La película Avatar 2 esta vez mostrará la importancia del agua como recurso vital para la existencia de cualquier ser viviente. Esto desarrollará un nuevo conflicto en la golpeada Pandora. De esta manera, James Cameron parece mostrar el camino en un mundo posible cuáles son las posibilidades de supervivencia en el nuestro. La trama de esta segunda entrega retoma la vida de Jake Sully una década después de los acontecimientos narrados en la primera, ahora vive con su familia que ha formado en el planeta Pandora. Una vez más, la amenaza militar de una empresa regresa para terminar lo que se inició anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta.

La cinta está protagonizada por Zoe Saldaña (Neytiri), Kate Winslet, Sam Worthington (Jake Sully), Sigourney Weaver y Vin Diesel.

Las entradas puede conseguirse en Imax del Conocimiento o a través de la página web. Esta semana, al igual que la anterior no habrá funciones sábado y domingo, por la festividad de Año Nuevo.

