PSG logró un triunfo agónico con Mbappé como protagonista

jueves 29 de diciembre de 2022

París Saint Germain, a la espera del crack y campeón del mundo Lionel Messi, logró ayer un triunfo agónico ante Estrasburgo, por 2 a 1, con el delantero francés Kylian Mbappé como protagonista, en el partido válido por la 16ª fecha de la liga francesa, que se reanudó tras la competencia mundialista.

El brasileño Marquinhos puso en ventaja al PSG (PT 14m) y el propio defensor, en contra, señaló el empate para Estrasburgo (ST 6m).

En la última jugada del partido Marquinhos anotó el segundo para PSG, pero el árbitro Clément Turpin cobró la infracción anterior a Mbappé en el área. El goleador y subcampeón del Mundial de Qatar (ST 45+6m) selló el 2-1, de penal.

Con esta anotación Mbappé estiró su ventaja como máximo goleador del campeonato (13), con dos de diferencia sobre su compañero, el crack brasileño Neymar, quien fue titular pero finalizó expulsado por doble tarjeta amarilla (ST 16m).

Con este resultado, PSG alcanzó los 44 puntos desde la cima de la liga francesa, mientras que Estrasburgo (11) continúa en zona de descenso.

La jornada de ayer también registró los siguientes resultados: Ajaccio venció 1 a 0 a Angers; Troyes empató con Nantes sin goles; Auxerre cayó 3 a 2 ante Monaco; Clermont también sucumbió de local ante Lille por 2 a 0 y Lyon venció 4 a 2 a domicilio al Brest.

Barsa se suma a la lucha por Kylian

Barcelona estaría dispuesto a ingresar en la puja por contratar al delantero francés Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain, pretendido también por el Real Madrid desde hace dos temporadas, según revela hoy la prensa española.

“A pesar de sus problemas económicos, el Barcelona quiere tirar la casa por la ventana en junio próximo y pegar el ‘palancazo’ del mercado: fichar a Kylian Mbappé”, indicó el diario catalán Mundo Deportivo.

El delantero de la selección francesa, de 24 años y compañero de Lionel Messi en el PSG, “no estaría feliz en el club parisino” y tendría decidido “cambiar de aire”, agregó la publicación.

Sin embargo y a pesar del aparente interés del Barsa, Mbappé es pretendido hace al menos dos temporadas por el Real Madrid, cuyo presidente Florentino Pérez declaró en varias oportunidades el “interés concreto” por contratar al joven atacante.

No obstante, el goleador del último Mundial de Qatar no las tiene “todas a su favor” en Madrid, ya que según en las redes sociales cercanas al club merengue no fue muy bien tratado debido a que en dos ocasiones el delantero prefirió quedarse en París, señala el diario deportivo catalán.

Para los madridistas, Mabppé traicionó a Pérez y lo dejó en un “mal lugar” ante la afición blanca al firmar su renovación con el PSG hasta 2025, en un giro de su decisión que “Ya queda para los anales de la historia”, concluyó el diario español.

El City, y un regreso con alegría

Manchester City, sin el atacante argentino campeón del Mundo Julián Álvarez, derrotó ayer como visitante a Leeds United por 3 a 1, en el partido que le puso fin a la decimoséptima fecha de la Premier League, que esta semana reanudó la competición luego del receso por Qatar 2022 y tiene a Arsenal como líder.

El encuentro se jugó en el estadio Elland Road, en la ciudad norteña de Leeds, y los goles de los “Ciudadanos” fueron del español Rodri (46m. PT) y del noruego Erling Haaland (6m. y 19m ST), en dos ocasiones, para llegar a su gol número 20 en la Liga Inglesa; descontó el neerlandés Pascal Struijk (28m. ST).

En el City no actuó el argentinos Julián Álvarez, quien goza de unos días de descanso tras lograr hace unos días el título de campeón del Mundo con el seleccionado argentino en Qatar.

La “Araña”, figura descollante en el conjunto argentino que logró el título Mundial, donde anotó 4 goles, se sumará en los próximos días al conjunto que conduce el español Josep Guardiola.

Chelsea se suma al interés por Enzo Fernández

Chelsea, de Inglaterra, es otro de los interesados por el mediocampista argentino Enzo Fernández y aseguran que está dispuesto a pagar a Benfica la cláusula de rescisión de 120 millones de euros.

El campeón del mundo con el seleccionado argentino y elegido mejor jugador joven de Qatar 2022 es la estrella del mercado de pases europeo y su futuro parece estar cada vez más lejos de Portugal. Según el portal inglés Evening Standard, Chelsea está “listo” para pagar la cláusula de rescisión del fútbolista, de 21 años, y ya le comunicó su intención a Benfica.

Liverpool y Manchester United son los otros clubes interesados en el futbolista surgido de River, que en caso de realizarse la operación recibiría 30 millones de euros.