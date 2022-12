Enzo Fernández y un gran gesto con un amigo misionero

jueves 29 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Con tan sólo 21 años, pocos son los futbolistas que pueden ostentar ser campeones del mundo con la selección argentina. Claro, Enzo Fernández es uno de aquel selecto grupo y hasta fue nombrado como el mejor futbolista joven del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la grandeza del mediocampista traspasa los límites del terreno de juego: se conoció un desconocido gesto que tuvo con el posadeño Imanol Segovia, ex compañero suyo de River, cuando ambos compartían plantel en la octava división de las inferiores de Núñez.

Los caminos de Fernández y Segovia se cruzaron allá por el 2016 cuando el misionero recaló en La Banda para defender los colores del Millonario en las categorías formativas y forjaron una estrecha amistad.

De hecho, a mitad de aquel año el oriundo de la capital misionera tuvo un inconveniente que casi lo hace volver a su ciudad natal, pero ahí, cuando más lo necesitaba apareció Enzo. “Yo llegué a River en 2016 y a mitad de año, como no me llegaba el pase libre de Crucero del Norte, me dijeron que no iba a tener más lugar en la pensión. Tenía 15 años y no me podía alquilar algo. No sabía qué hacer, me iba a tener que volver a Misiones. Pero apareció Enzo que, sin preguntarle a los padres, me dijo que fuera a su casa”, reveló en diálogo con La Página Millonaria.

Y agregó: “Raúl trabajaba en una fábrica y Marta era ama de casa. Me dieron una mano bárbara. Ellos son mis papás del corazón, mi segunda familia. Sigo hablando con Enzo, con sus papás y sus hermanos. Les voy a agradecer toda la vida”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando llegó diciembre del 2016, River dejó libre a Segovia y una vez más allí estuvo el campeón del mundo para respaldar a su amigo. Fernández y su familia lo ayudaron a buscar un nuevo club que le abra las puertas y apareció la oportunidad de realizar unas pruebas en Racing, donde hasta lo acompañaron. “Viajamos con Enzo más de dos horas en colectivo hasta el predio Tita Mattiussi. Por suerte me ficharon y al año siguiente, cuando arranqué en Racing, me dieron lugar en la pensión del club, así que me instalé ahí”, comentó el actual jugador del Elche de España.

Así como también les tocó enfrentarse dentro del verde césped defendiendo diferentes instituciones, el destino los volvió a juntar en la selección argentina sub 20, cuando disputaron el torneo de L'Alcudia en 2019. “Fue una locura encontrarnos ahí después de todo lo que pasamos. Una alegría tremenda. Estábamos todo el tiempo juntos, pedimos compartir la pieza”, recuerda Segovia en el medio anteriormente mencionado.

Una amistad que perdura

Pese a la distancia y el paso de los años, estos dos juveniles que se vieron las caras por primera vez en la cantera de River siguen disfrutando de sus logros mutuos como cuando una banda roja cruzaba sus pechos:

“Hablamos antes de que viajara a Qatar y durante el Mundial no lo quise molestar. Sí fui hablando con los hermanos, Sebastián, Rodrigo, Maximiliano y Gonzalo, y con los papás. Ellos no lo podían creer, todavía no caen de todo lo que les está pasando”, cerró Segovia, un hermano más en la familia Fernández.