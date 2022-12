Farmacias locales ya no reciben recetas por foto de WhatsApp

jueves 29 de diciembre de 2022 | 3:00hs.

La Resolución Nº 3622/2022 del Ministerio de Salud de la Nación causó sorpresa y dudas en el sector farmacéutico y más aún en la población.

La medida dejó esta semana sin validez la posibilidad de presentar en las farmacias recetas confeccionadas en papel por médicos y enviadas como foto o escaneadas para poder comprar medicamentos, decisión que había sido tomada durante la pandemia de Covid-19 para evitar que la gente acuda a los centros de salud. Ayer también se supo que hasta el 28 de febrero sólo las personas con enfermedades crónicas podrán hacer uso de esa modalidad para adquirir su medicación.

Sin embargo, la confusión al informar por parte de las autoridades hizo que la población creyera que lo que quedaba sin efecto es la receta digital o electrónica que implementan grandes obras sociales como el Pami, el IPS y las prepagas y que generalmente se generan a través de un PDF o el médico envía directamente a las farmacias a través de una base de datos que conecta a los locales comerciales entre sí.

Al respecto, Alberto Ruiz, representante de la Cámara de Propietarios de Farmacias en Misiones contó que en la provincia ya no se recibe más desde este lunes la receta que llega a través de una foto de WhatsApp o vía mail.

Todo esto fue acompañado ayer en una reunión del Comité Científico de Misiones donde se ratificó "la importancia de retornar al sistema de recetas previo al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que permite una trazabilidad y seguridad adecuadas de los medicamentos y alienta su uso racional".

"Esto que el paciente se comunicaba con el médico que le armaba la receta, le sacaba una foto y se la enviaba tenía su razón de ser en plena pandemia para que la gente no concurra a los centros de salud para no exponerse a las aglomeraciones. A los fines de facilitar eso se puso en práctica la receta con una foto de Whatsapp o vía correo electrónico, esta receta se dejó de usar en forma inmediata -desde el lunes- pero va a haber una postergación para las patologías crónicas hasta el 28 de febrero", explicó Ruiz en diálogo con El Territorio.

A su vez contó que con esa modalidad vía foto siempre quedaba la duda sobre la identidad del médico, el sello u otros datos sensibles para la venta de medicación.

Sin embargo, "cuando la receta sale de estos programas que tienen la mayoría de las obras sociales como el Pami, el IPS y las prepagas que consiste en un registro de médicos con la debida formalidad, donde la documentación ya fue elevada y verificada antes de incorporarse a los programas de prestadores" hay más seguridad al vender los remedios.

En la receta electrónica o digital, que seguirá vigente y está amparada por la Ley 27.553, "el médico pone en una base toda la información y cuando el afiliado va a la farmacia se le pide el carnet y ahí aparece su nombre, qué obra social tiene y así hay una verificación de que existe el paciente, el prescriptor y hay la trazabilidad del medicamento desde que sale del laboratorio; de la otra manera, con la foto, estábamos flojitos", señaló Ruiz.

Por eso pidió a la gente que si tiene dudas que no deje de consultar al farmacéutico. "El tema de los medicamentos es algo muy sensible y hay que estar bien informado", indicó.

Consultado sobre si los misioneros usan o no las recetas electrónicas, sostuvo: "En el día a día aparece con mayor frecuencia la receta digital porque esa base de datos está en todas las farmacias. Así que una vez que el médico le hace por primera vez este tipo de recetas después las personas ya la usan".