Largas filas y espera de hasta 4 horas para cruzar desde Foz por el paso Tancredo Neves

jueves 29 de diciembre de 2022 | 2:30hs.

Los pasos fronterizos con Misiones exhibieron una misma postal en los últimos días, de largas filas de vehículos y extensas horas de espera para cruzar. En este contexto, el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz (Brasil), registró una prolongada fila de vehículos de unos tres kilómetros intentando pasar hacia la Argentina, hecho que demandó hasta cuatro horas de espera para realizar el trámite migratorio.

Como es tradicional en medio de las fiestas de fin de año y el arranque de las vacaciones, una gran cantidad de personas intenta trasponer la frontera hacia Puerto Iguazú para disfrutar de los atractivos turísticos y también para realizar la compra de mercadería para la celebración del Año Nuevo, ya que muchos de los productos resultan más económicos en la Argentina que en Brasil.

Si bien en los últimos días se incrementó el número de ingresos al país por el puente internacional, ayer el movimiento sorprendió a los turistas y vecinos tanto de Iguazú como de Foz, al observar que la fila de vehículos superó, a las 9, los tres kilómetros, la misma distancia que hay entre la Aduana argentina y la brasileña. En el medio, también hubo demoras en inmediaciones del cruce brasileño, por obras de la ruta que unirá el puente de la Integración con la ruta BR 277 y el puente Tancredo Neves.

De acuerdo a lo que averiguó El Territorio, la mayoría de los vehículos que cruzaron ayer sobre el corredor internacional eran de patente brasileña y el intenso movimiento que se registró ayer se debió al éxodo de las fiestas de fin de año desde Brasil a la Argentina y el arranque de la temporada de verano que tiene a Puerto Iguazú como uno de los principales destinos. A la par, se observó el cruce de extranjeros para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) desde Foz y desde Ciudad del Este (Paraguay), en el afán de comprar mercadería en los negocios de la Ciudad de las Cataratas, ante la diferencia de precios.

Ante esta situación, ayer se observaron notorias demoras para cruzar por la frontera, de hasta cuatro horas de espera, pese al refuerzo de personal de la Dirección Nacional de Migraciones en Puerto Iguazú, en el afán de agilizar el cruce en medio de una temporada de gran movimiento. En este sentido, como la mayoría de los cruces eran de brasileños, la carga debía ser de manera individual. "El sistema con el que trabajamos no permite la lectura de la documentación brasileña ya que no cuenta con ningún tipo de tecnología, por ello la demora es mayor en el control documentológico de los ciudadanos brasileños", indicaron desde Migraciones.

Asimismo, se supo que desde Migraciones se optó por imponer carriles preferenciales. Los taxis y remises, los buses de turismo y transporte internacional y los vehículos con chapas patentes argentina tienen carriles exclusivos que permite una reducción del tiempo de espera. Sin embargo, los vehículos extranjeros son los que sufren las demoras.

Al respecto, Rosane Da Silva, una de las pasajeras oriundas de Foz, se quejó al respecto y manifestó que "es la segunda vez que intento esta semana ir a Argentina a comprar, pero no puedo perder el día en la fila. Entonces abandoné la idea, la fila estaba casi parada".

Por su parte, desde la Cámara de Comercio Iguazú recordaron la presentación de un informe que refleja las filas y, sobre todo, el impacto en el rubro que se traduce en las pérdidas económicas para la Ciudad de las Cataratas y que no se han tomado las medidas necesarias para solucionar el problema que es de vieja data. "Se ha contratado más personal, pero el problema de fondo persiste, las filas son extensas y no es algo que va a cambiar si no toman medidas al respecto", indicaron.

En medio de este contexto, se espera que el flujo sobre el viaducto internacional se incremente en cantidad de vehículos y de horas de espera para hoy.

Migraciones vuelve a operar en Paso Rosales

Como anticipó El Territorio, desde este lunes volverá a operar Migraciones del lado brasileño sobre el puente internacional Pepirí Guazú, más conocido como Paso Rosales, para registrar el ingreso y egreso del vecino país.

De esta manera, el puesto volverá a estar operativo después de dos años producto de la pandemia por coronavirus.

En este sentido, se consignó que el horario de funcionamiento de los puestos en ambos lados será todos los días, de 7 a 19.

En esta ocasión, se habilitó un sistema online para realizar previamente el trámite migratorio y agilizar el cruce, a través del sitio www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio.

Encarnación: choferes piden cambios en la fila diferencial

El puente internacional San Roque González de Santa Cruz registra desde hace semanas un intenso movimiento y con inconvenientes en los cruces, sobre todo desde el Centro de Frontera de Encarnación hacia Posadas. Esto derivó en un corte en el tránsito en la cabecera paraguaya entre las 19.30 y las 21.30 del martes, en la que un grupo de autoconvocados reclamó una mayor celeridad en los trámites y pasos sobre el viaducto.

En este contexto, ayer se realizó una reunión en Encarnación en la que los autoconvocados reiteraron el pedido de un tránsito libre.

Al respecto, el edil Andrés Morel, comentó a El Territorio que "se trata de un conflicto que tienen los automovilistas autoconvocados, que muchos de ellos se dedican a la reventa de combustible y en la reunión se planteó que para ellos se trata de una competencia desleal porque tienen que esperar entre tres y ocho horas de espera para cruzar la frontera, mientras que los argentinos, al tener una fila diferencial y un cruce diferencial, sólo tienen que esperar quince minutos. Y muchos de esos argentinos también se dedican a la reventa de combustible acá (por Encarnación)".

Ante esta situación, se planteó a la Junta Municipal "la eliminación de una fila de privilegio para evitar inconvenientes y erradicar esa competencia desleal que argumentan". Otro de los pedidos también fue que "si va a haber un privilegio para los argentinos, que sólo pasen una vez por el carril diferencial, si les toca volver a cruzar para revender combustible, que hagan la fila que hacen los nacionales (en referencia a los encarnacenos)". Indicó que este tipo de control debería realizarlo la Marina paraguaya, en el caso que prospere la decisión.

Sin embargo, ayer en el encuentro no se arribó a una solución. Por ello, este martes habrá una nueva reunión para arribar a un acuerdo y evitar que en los próximos días se susciten cortes en el tránsito, hecho que demoró aún más los cruces desde la Perla del Sur hacia Posadas, como ocurrió en dos oportunidades, uno a la madrugada y otro en la noche del martes.

"Se entiende el reclamo porque en muchas ocasiones los ciudadanos paraguayos tienen que esperar ocho horas para cruzar el puente y genera bronca, pero insistimos que la solución de fondo será una revisión en las políticas bilaterales para agilizar el tránsito sobre el puente", planteó Morel.

Al mismo tiempo, comentó que se trabaja en el diseño de operativos para evitar largas filas de autos en el marco del regreso por Fin de Año desde Encarnación hacia Posadas.