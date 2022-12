Las perlitas de la boda de Nicolás Tagliafico

jueves 29 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El martes por la noche, Nicolás Tagliafico se casó. El lateral izquierdo dio el sí y se unió legalmente a su pareja, Carolina Calvagni, tras ocho años de relación. El evento sucedió en El Dok Haras, partido de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), y estuvo ambientado con la temática de la Selección Argentina.

Uno de los futbolistas de la Albiceleste que asistió fue Lautaro Martínez junto a su mujer, Agustina Gandolfo. Antes de volver a Italia para reincorporarse a Inter, el Toro disfrutó del casamiento de su compañero de la Scaloneta. Quien también dijo presente fue la pareja de Lisandro Martínez, Muri López, aunque al defensor no se lo vio.

También, participaron de la celebración otros jugadores de fútbol que compartieron equipo con el lateral de la selección argentina. Lisandro Magallán y Chuky Ferreyra entre ellos. Asimismo, estuvieron los streamers, Momo y Coscu.

Por su parte, Lionel Messi no pudo ir ya que tuvo ése día la fiesta de 15 años de su sobrina en Rosario.

Además, en una entrevista que dieron los recién casados el futbolista aseguró: “Para todos fue muy dificil venir. Tenemos a la familia y a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Los chicos de la Selección no pudieron estar, pero nos felicitaron y nos dijeron que disfrutemos cada momento y nosotros lo estamos haciendo”. También le preguntaron si lo puso más nervioso marcar a Kylian Mbappé o dar el sí y, entre risas, respondió: “Estuvieron ahí a la par”, y aclaró: “No por el sí, sino por el nerviosismo del momento de la ceremonia”.

No podía faltar la copa. Los novios aparecieron el trofeo en el escenario mientras de fondo sonaba “We are the champions”. Al igual que las decoraciones referentes a Qatar donde se pudo ver en las paredes del salón, frases referentes a las dichas por Lionel Messi luego de vencer a Paises Bajos en los cuartos de final:”¡Andá pallá bobo, a bailar bobo!”.