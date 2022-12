Murió el músico “Jo Mersa” Marley, nieto de la leyenda

jueves 29 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Joseph “Jo Mersa” Marley, músico de reggae y nieto de Bob Marley, la más grande leyenda del género, fue encontrado muerto a bordo de un vehículo, en las calles de Florida, Estados Unidos, donde residía desde hacía varios años.

Así lo informó en primera instancia el medio especializado de Hollywood TZM y luego fue confirmado por uno de sus representantes a la revista Rolling Stone. Aunque no se informó oficialmente el motivo del deceso, varios medios afirman que ocurrió luego de que el artista sufriera un ataque de asma.

Jo Mersa era hijo de Stephen Marley, uno de los once hijos que tuvo Bob a lo largo de su vida con siete mujeres diferentes, y hermano de Mystic Marley, quien también está abocada a la música.

Nacido en Kingston, Jamaica, el nieto de Bob Marley había crecido y estudiado allí para luego continuar su preparación en ingeniería de audio en Florida.

En 2014, dio a conocer sus primeras canciones, en 2016 editó Comfortable, su primer disco de estudio, al que le siguió Eternal en 2021. En ese lapso obtuvo algunos éxitos con las canciones Burn It Down, Made It y No Way Out.

Entre las personas que se manifestaron por la muerte del joven artista aparecen el primer ministro de ese país, Andrew Holness, y la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange.

“Mi más sentido pésame a los amigos y socios de Joseph y a la fraternidad de la música reggae y los aficionados de todo el mundo”, escribió el máximo mandatario en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que aseguró sentirse “profundamente entristecido” por la noticia y envía sus condolencias a sus familiares.