Riquelme presentó su agrupación en un multitudinario acto en la Bombonera: “Soy feliz al lado de ustedes”

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 9:15hs.

A un año de las elecciones en Boca Juniors, Juan Román Riquelme presentó su propia agrupación. Fue en el playón de La Bombonera, en un acto que contó con más de 7.000 socios. El ídolo xeneize lanzó su espacio político que se denomina “Soy Bostero” de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2023. El actual vicepresidente de Boca Juniors estuvo acompañado del presidente Jorge Amor Ameal y de los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Si bien no se refirió al respecto ni dio detalles si se presentará como candidato presidencial o desde otro lugar, el multitudinario acto sirvió para lanzar oficialmente su plataforma para ir en búsqueda de la continuidad. Claro que para ello, el oficialismo deberá ser elegido en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de 2023. Aún se desconocen quiénes serán los dirigentes que lo acompañarán al frente de su espacio a partir del próximo año en el que Boca Juniors disputará Copa Libertadores, Copa Argentina y los dos torneos locales.

El primero en tomar la palabra fue Jorge Amor Ameal, quien agradeció el acompañamiento y destacó estos tres años de gestión. “Sí, es así. Riquelme es de Boca y de Boca no se va”, aseguró el presidente, a tono con los gritos de los hinchas. “Tenemos que decir que de siete campeonatos hemos ganado cinco, esto no es menor y es muy importante”, destacó.

Ameal también remarcó la labor del Consejo de Fútbol, el fútbol amateur y los más de 30 chicos que debutaron en su gestión. “Son el orgullo de nuestra querida institución. Basta de comprar y vender jugadores, disfrutemos de los nuestros que es lo mejor”, pidió, además de lanzar varios dardos a la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici.

“Algunos de estos querían hacer una cancha de tenis, hoy es nuestro templo (por la Bombonera), nuestra cancha cada día más linda y mejor. Seguramente que nos falta ampliarla y en eso estamos trabajando todos los días. No hay día que no trabajemos y hacemos obras de todo tipo. Todo para que disfruten ustedes. Porque esto no es una sociedad anónima, esto es un club, una sociedad civil donde los dueños son ustedes y no nosotros, que estamos de paso”, continuó el presidente.

Sin embargo, todos esperaban la palabra de Juan Román Riquelme, quien tomó el micrófono en medio de una gran ovación: “Primero que nada buenas noches. Yo quiero decirles que funciono igual que ustedes. Soñaba con estar acá y gracias a ustedes y al presidente que me fue a buscar a mi casa hace tres años, he tenido la oportunidad. Agustín (su hijo) es el culpable de que yo vuelva al club y hace muchos años les dije que ustedes estaban todos locos, de verdad que están todos locos”.

Pensando en los comicios del próximo año, el ídolo se entusiasmó: “Siento como ustedes, vivo como ustedes y no hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. Eso es todo lo que a mí me llena el corazón. Hace tres años que he vuelto a mi casa, por culpa de todos uastedes, dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente así que yo les he pedido hace tres años que teníamos que ser 40 mil para poder ganar, en la que viene no tengo dudas que vamos a ser 50 ó 55 mil porque somos demasiados los hinchas de nuestro club”.

Y agregó: “Este club es todo de ustedees, soy yos un hincha más que es lo más importante. De chico soñaba con jugar en la Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están contentos por la fiesta que le dan ustedes. Agradezco cómo se comportan que es maravilloso. Los quiero mucho, ojalá podamos estar muchos años juntos y que me ayuden a cuidar al club porque es de todo ustedes”.

Román también hizo un repaso de la gestión y destacó: “Este año ha sido muy bueno, podemos decir que hemos ganado los dos torneos que jugamos y con jugadores recontra buenos, con un impresionante plantel que quiere competir y ganar. Disfrutemos que somos el mejor equipo del país y en enero intentaremos volver a competir y a dar pelea en cada torneo. Sabemos que a va a ser difícil y duro pero confiamos en todos”.

Para terminar, el ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors cantó la clásica canción “olé olé olé olá, ohhh Soy Bostero, es un sentimiento, no puedo parar”, en claro guiño a su nueva agrupación. “Esta es su casa, disfrútenla mucho. Yo soy feliz estando al lado de ustedes y ojalá que podamos estar muchísimos años. Los quiero mucho, felicidades”, cerró, en medio de los fuegos artificiales.

Luego de tres años de gestión, con Jorge Ameal como presidente, Juan Román Riquelme fue la cara principal del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Desde su llegada, se lograron cinco títulos: Superliga 19/20, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021. Obviamente, la gran cuenta pendiente es la Copa Libertadores de América, que no se puede lograr desde 2007.

Otro de los puntos a destacar fue que la actual gestión pudo torcer la historia de los cruces con su clásico rival, River Plate, que venía muy dulce desde la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador. Además, un punto no menor para destacar fue el salto de unos 30 jugadores de la cantera del club, que cuentan con un futuro muy promisorio.

En pleno año electoral, el primer candidato que lanzó su candidatura por la oposición fue Jorge Reale por la Agrupación Boca la Causa. Además, también anunciaron la candidatura de Andrés Ibarra, con apoyo de los ex presidentes Mauricio Macri y Daniel Angelici, y Christian Gribaudo, el candidato que perdió con Juan Román Riquelme en las históricas elecciones de 2019.