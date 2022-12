Tips para evitar intoxicaciones con alimentos

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Las fiestas de fin de año son fechas especiales en las que las familias preparan una variedad de platos para compartir con los suyos. Son también días en los que año a año se vuelven muy comunes las intoxicaciones por alimentos: en esta Navidad, los centros de salud de Misiones atendieron a 18 personas que presentaron síntomas de ello.

Con la cena y el almuerzo de Año Nuevo en pocos días, hay una serie de consejos a tener en cuenta y así evitar momentos desagradables con dolores de estómago e intestinales y diarrea.

Higiene, refrigeración y buena cocción son las reglas básicas para que no ocurran intoxicaciones, así lo resume Rosana Mendoza, magister en manipulación de alimentos.

“La intoxicación se da cuando el tipo de bacteria que está en el alimento produce un producto tóxico. La tenemos en nuestra piel y en las uñas, las manos, la boca, es decir, somos portadores de la bacteria estafilococo, que a altas temperaturas puede crecer y al no tener los cuidados necesarios puede producir la toxina en el alimento y nos intoxicamos”, explicó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En primer lugar recomendó que los alimentos se compren en sitios de confianza, tanto lo que se compra crudo como lo que se adquiere ya cocinado.

En tanto destacó que la provincia tiene un excelente control de calidad en las ferias francas y son un lugar muy confiable.

Respecto a las carnes que los misioneros tienen por costumbre comprar directamente de las chacras, Mendoza sostuvo: “Podemos comprar alimentos caseros, pero tengamos precaución: si vamos a cocinar esa carne tiene que estar completamente cocida, tenemos que ver que el centro haya cambiado el color a carne cocida, comerla enseguida”.

En esa misma línea, agregó que si se deja para comerla después, previamente cocida, sí o sí hay que refrigerarla, no pueden pasar dos horas desde que se la terminó de cocinar hasta guardarla en la heladera.

La clave es la temperatura y el tiempo, esto es, cuanto más tiempo permanezca un alimento a una temperatura entre 20° y 40°, la reproducción de las toxinas es mucho más rápida si no se conservan en la heladera.

“Luego la volvemos a calentar cuando la sacamos de la heladera. Si el alimento está caliente, la bacteria viva no puede reproducirse y el estómago la mata tranquilamente, tenemos el estómago para eso. Cuando nos intoxicamos es porque ya nuestro sistema inmune fue superado por la cantidad de bacterias o las toxinas producidas por las bacterias”, explicó.

Sin embargo, no hay que tener recaudos sólo con las carnes, las verduras también tienen que estar bien higienizadas: lavar con mucha agua, sacar toda la tierra y las partes no comestibles. Otra opción es sumergirlas en agua con vinagre.

Asimismo, hizo mención a las salsas que se preparan para acompañar platos como perniles y bondiolas braseadas. Sostuvo que lo correcto es guardarlas en la heladera hasta que sea el momento de comerlas, mientras que si se hacen con antelación y se las congela, lo conveniente es que se descongelen en la heladera dentro de un recipiente cerrado para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, jamás se las debe descongelar a temperatura ambiente.

Respecto a los budines y al pan dulce, remarcó: “Vivimos en un lugar donde tenemos 70% de humedad constante, si abrís un pan dulce, después hay que cerrarlo para que no tome contacto con la humedad, que no sólo lo va a endurecer sino que puede permitir el crecimiento de hongos, aunque los hongos no causan intoxicaciones graves”.

Las enfermedades

Existen un gran número de enfermedades que se pueden adquirir al ingerir alimentos contaminados con microorganismos o sus toxinas, como ser salmonelosis, listeriosis, intoxicación estafilocócica y botulismo, entre otras.

Dichas enfermedades pueden producir desde síntomas gastrointestinales leves, hasta algunos más graves que requieren internación.

Los niños, embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas son especialmente susceptibles.

En enero de este año, tres personas de Andresito -entre ellas un niño- fallecieron luego de ingerir unos chacinados de elaboración casera que, según confirmaron los estudios del laboratorio Malbrán, contenían la toxina botulínica.

Además de las personas que perdieron la vida, otras quince también se intoxicaron y varias estuvieron en estado crítico.



Precauciones al elaborar la comida

Higiene. Realizar un correcto lavado de las manos, con agua y jabón.

Desinfección. Desinfectar todas las superficies que se utilizarán.

Agua. Usar agua potable.

Contaminación. Evitar contaminación cruzada separando siempre los alimentos crudos de los listos para consumir, en recipientes o bolsas plásticas selladas.

Descongelar. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente sino en la heladera.

Bien cocinados. Deben ser cocinados por completo, especialmente las carnes rojas, el pollo y los pescados.