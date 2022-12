‘El Cuervo’ de Poe, en lenguaje escénico de la mano de Iván Moschner

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 4:00hs.

Iván Moschner y Ariel Aguirre, reconocidos artistas misioneros que están radicados en Buenos Aires hace años, pero que siguen ligados a la Tierra Colorada por sus afectos y proyectos laborales, mostraron la noche del lunes por primera vez y ante un reducido público la nueva obra teatral que están desarrollando.

El ensayo tuvo lugar en el posadeño espacio Arte Uno ante invitados especiales entre los que se contaron familiares, amigos y artistas locales y se trató, en palabras de los protagonistas, de una instancia muy importante dentro del proceso creativo.

Titulada The Raven, El Cuervo, la pieza, con dirección de Moschner y actuación de Aguirre, lleva al lenguaje escénico el legendario poema de Edgar Allan Poe publicado por primera vez en 1845 y que habla del amor y la muerte y contiene elementos sobrenaturales y de terror y locura.

Iván Moschner y Ariel Aguirre, en el ensayo en Arte Uno, en Posadas.

“The Raven, El Cuervo es un poema de Poe y es un proyecto que propuso Ariel hace bastante tiempo. Hace años que estábamos buscando el texto en castellano en una traducción que transmita lo que esperábamos, hasta que me enteré que la actriz Ingrid Pelicori, con quien yo había trabajado, tenía una traducción, ella me la pasó y nos quedamos con esa, es muy buena”, relató Moschner a El Territorio sobre el comienzo de este nuevo trabajo que espera estrenar en Buenos Aires en la segunda mitad del año que viene en un formato corto y en inglés y castellano.

“Nosotros somos misioneros y aprovechamos que estamos por acá visitando cada uno a su familia y amigos para hacer esta primera pasada con público, con nuestra gente, es un pequeño ensayo de esta obra que en este momento está en el proceso creativo. Ya hace un año que estamos trabajando, pensamos estrenar el año que viene en Buenos Aires y queremos también venir a Misiones con la obra terminada”, dijo el director, actor y dramaturgo nacido en Puerto Piray.

¿Por qué eligieron llevar a escena este poema que no es un texto de dramaturgia?

Esa pregunta nos hicieron bastante, el porqué elegimos este material que no es sencillo, y pensamos que dentro del mismo poema hay una frase que se acerca a esa respuesta: ‘Estaba yo esa noche recostado sobre un raro volumen de libros olvidados’, y esa cuestión de los libros olvidados, la literatura que está metida en las bibliotecas y nadie toca, es lo que en nuestro amor por la literatura y la escritura quisimos abordar, además de la fascinación de Ariel por este poema que conoció en su adolescencia y que yo lo leí por primera vez hace 40 años. Y nos interesa mostrar los avances a un público pequeño en el camino a la obra definitiva, porque uno se encierra a trabajar y cuando se confronta el trabajo con la gente, se produce una nueva revolución dentro del proceso y esto nos permite seguir. En enero también vamos a presentar el ensayo en Buenos Aires también ante un público pequeño.

¿Cómo será la obra en escena?

En este caso tenemos la facilidad de que si bien no es un texto de dramaturgia, es un poema en el que el poeta o el personaje que crea el poeta está hablando, son palabras dichas por alguien, y eso se transforma en lenguaje escénico. Nuestra obra es el poema en sí mismo, porque la musicalidad, la belleza está en el texto, que es una ficción y tiene mucho drama. Lógicamente que traducimos a la escena, pero no hay ningún adorno más que el texto, porque nos gusta el autor, y Ariel sabe hablar muy bien inglés. Con él trabajamos juntos en dos grupos, en Morena Cantero Jrs y en un grupo de clown, pero esta obra no es de un grupo sino que es una experiencia que llevamos adelante los dos.

Tanto en la dirección como en la interpretación solés presentar espectáculos que quizás no tienen una forma tradicional. ¿Te parece un desafío eso?

Es un desafío y ese desafío siempre implica miedos, en el sentido de que uno se pone en riesgo, porque lo que elegimos no son materiales que vayan masivamente a venderse -dicho entre comillas-, son materiales que uno lee y que asume el desafío de llevar a escena, si te gusta el proyecto y creés que está bueno presentarlo a la gente hay que ir para adelante. En este caso presentamos este viejo texto de casi 200 años y eso te lleva a estudiar la época del autor, implica mostrar todo ese mundo donde escribió y hacerlo conocer quizás a las nuevas generaciones. A mí lo que me impulsa es el deseo propio de creación y hay que llevarlo a cabo incluso sin las condiciones adecuadas y creando esas condiciones para que las cosas sucedan, esa es mi inclinación en cuanto a la creación artística y creo que todos los artistas tenemos ese impulso.