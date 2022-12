Se mantiene el plan para la asunción de Lula da Silva

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El futuro ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, aseguró que se mantiene el plan para la ceremonia de asunción del domingo de Luiz Inácio Lula da Silva, después de la detención de un seguidor del presidente Jair Bolsonaro que planeaba detonar un camión de combustible ese día para “sembrar el caos”.

“Todas las personas que vendrán a la asunción participarán de un evento en paz y regresarán en paz a sus casas”, indicó Dino y afirmó que “ningún grupo terrorista o extremista” podrá obstruir las instituciones democráticas de Brasil.

“No hay lugar para eso en Brasil. No tienen espacio, no tendrán espacio, no ganaron, no ganarán”, repitió el ministro en declaraciones a la prensa luego de una reunión con el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha.

Rocha, por su parte, informó que todo el personal de la Policía Militar del Distrito Federal estará el día de la toma de posesión para garantizar la seguridad en la ceremonia. Además, según él, se emplearán policías civiles del DF, quienes actuarán encubiertos entre la ciudadanía.

En una conferencia con la prensa, Dino también informó que la expectativa es que el campamento de militantes bolsonaristas ubicado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, sea completamente desmantelado antes de la asunción.

Los seguidores de Bolsonaro acampan en los cuarteles desde la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre y exigen la intervención militar para que el líder del PT no asuma el cargo.