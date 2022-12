Gran Hermano: expulsión, venganza, reingreso de ex participantes y descontento en la casa

martes 27 de diciembre de 2022 | 11:05hs.

Durante la gala de la noche del lunes, Santiago del Moro mostró un sobre negro que contenía un comunicado de Gran Hermano para destrabar la situación de Juliana, quien desde que reingresó a la casa rompió varias de las reglas: divulgar información del afuera. En el estudio, la tribuna pedía: “¡Expulsión, expulsión!”. Así dio inicio una de las jornadas que quedará en la historia de los realitys.

A continuación, la producciçon del programa hizo un repaso con los distintos momentos en que Juliana reveló cuestiones del “afuera” en la casa, para argumentar la decisión que el Gran Hermano estaría por tomar en cuanto a la suerte de la “hermanita”, quien ya había sido sancionada: quedar en la placa para la próxima nominación, no poder nominar a nadie y además tampoco podría participar de la siguiente prueba del líder.

Sin embargo, la última palabra del dueño de la casa, fue la que detonó con los participantes, tras la decisión de expulsar a la jugadora de Venado Tuerto del certámen, por no cesar con su afán de revelar información mientras que estuvo fuera de la casa.

La palabra de Gran Hermano

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario más de una vez para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa, y que deje todas sus cosas ahí, mientras Maxi se agarraba la cabeza en completo silencio.

¡El dueño de la casa comunicó la sanción para Juliana y la jugadora quedó eliminada de #GranHermano!



âž¡ï¸ÂMirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/hZ0eiCsOgF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2022

Repechaje y reingreso de ex hermanitos

Luego de la drástica decisión que comunicó el dueño de casa, reingresaron ex participantes, que en primera instancia eran dos, pero tras quedar afuera Juliana, Gran Hermano habilitó el ingreso de uno más. Ellos son: Daniela, Agustín y La Tora.

La participante de Moreno (Daniela Celis), alcanzó una cifra récord de votos frente a sus compañeros y fue la primera en volver a la casa, para ser recibida con mucha alegría por sus compañeras Julieta Poggio y Romina Uhrig.

Sin embargo, a la hora del reencuentro con Thiago Medina, con quien había iniciado un romance dentro de la casa, la cosa se puso algo fría para Daniela, que, a pesar de haberlo abrazado como si nada, puso en marcha la venganza que les prometió a sus seguidores mientras estuvo en el exterior de a casa, por acusarlo de ''jugar con sus sentimientos a sus espaldas''.

Pero el principal motivo de su regreso a la casa, es que la gente desea ver el plan de venganza que procurará llevar a cambio ''Vengañela'' contra su compañera la correntina, Coti Romero, quien fue la que la dejó fuera del reality por una supuesta ''traición'' que la llevó directo a placa.

Al salir de la casa, Daniela se enteró de la traición de Coti, que le hizo “la espontánea” en su última semana en el certamen, y también tuvo que ver cómo Thiago optaba por salvar a Alexis antes que a ella, que finalmente quedó eliminada.

“Mi juego va a ser sola y con ustedes. Voy a jugar a lo que me dicen ustedes que les gustaría ver de mí. Así que #Vengañela”, agregó, en referencia a que no se sumará a la estrategia de ninguno de los otros participantes, ni siquiera de Julieta y Romina, sus amigas.

Seguido del reingreso de Daniela, al grito de “¡Marcos! ¡Marcos! ¡Maaaarcoooos!” y buscando al participante, oriundo de Salta, fue cómo reingresó Agustín a la casa de Gran Hermano 2022. Polémico, exagerado y llamativo como estila ser desde un principio el participante de La Plata, recibió una catarata de memes en redes sociales, y al encontrarse con Marcos, se fundieron en un abrazo al que se sumó Thiago. Los tres festejaron muy emocionados la vuelta de Frodo al reality.

La entrada de Agustín al grito de Marcos. Joder, esto sí es cine. #GranHermano #GH2022pic.twitter.com/AJ2hDHOILE — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) December 27, 2022

Estallaron los memes del polémico reencuentro:

El reencuentro de Agustin y Marcos en Gran Hermano fue este: pic.twitter.com/uYA5Ru9jfT — palen 🇦🇷 (@valentingomez11) December 27, 2022

Agustin entrando al grito de

"Maaarcos" es la version 2022 de Rocky gritando "Adrian!!!!"#GH2022 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) December 27, 2022

Tras dejar en el camino Lucila La Tora Villar y a Mora Jabornisky, Agustin vuelve a la casa de Gran Hermano. “Hoy a la noche se enteran de la jugada, de la tercera fase de mi estrategia. En esta valija están los sueños de todos”, dijo Frodo, mientras Santiago del Moro lo adivirtió: “Nada del afuera”. Pero eso no fue todo en la gala de anoche, Santiago del Moro recibió una llamada de Gran Hermano. “A pedido del público, Gran Hermano escuchó y tomó la decisión de que entraría otro participante más”, anunció el conductor y se reabrió la votación para que el público elija entre La Tora y Mora.

Mientras todo esto ocurría, en la habitación de los varones, Nacho, Coti y el Conejo consolaban a Maxi, quien seguía llorando la dura sanción que recibió su novia.

La tercera y última participante que reingresó a la casa por decisión del público fue Lucila ''La Tora'' Villar:

¿Qué pasará en la próxima gala? Coti seguirá trincherada en la habitación, sin ánimos de comer ni de hacer nada con sus compañeros tras quedar como la ''traicionera'' de la casa.

Luego de una extensa charla, El Conejo dejó a Coti, y se disolvió una nueva pareja en Gran Hermano 2022 en medio de una casa cada vez más tensa.

En una charla privada en la habitación, Alexis Quiroga le dijo: “necesito un tiempo, no estoy siendo yo y me siento mal todos los días. No me siento bien, te veo a vos sufrir al lado mío", comenzó.