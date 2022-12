Agencia de Discapacidad otorgó 50 pensiones no contributivas en Santo Tomé

martes 27 de diciembre de 2022 | 9:45hs.

Así lo confirmó el diputado Nacional Fabián Borda, es quien está al frente de ANDI's en la provincia de Corrientes. "Es un compromiso que he tomado en representación de ANDI's en la provincia de Corrientes, hace cuatro meses cuando arrancamos en Corrientes y en agosto cuando hicimos el Acto en el Sindicato de Luz y Fuerza donde entregamos más de 2.000 Pensiones no Contributivas, arrancamos una historia que me enorgullece" expresó Borda a un canal televisivo local.

"Esta parte me toca a mí (ANDI's) como otras cosas que estoy trabajando para Santo Tomé, de poder bajar las obras que faltan al pueblo, porque es mi pueblo. Después, cuando haya elecciones, hablaremos de otros temas. Pero no te olvides que estuvimos trabajando en 2022 sin presupuesto, y en el 2023 se van a hacer realidad es una promesa, ya tuvimos contacto con autoridades municipales de acá, de Santo Tomé, estamos bien encaminados, creo, para el bien de la gente", adelantó.