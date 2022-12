Covid: especialistas destacan las ventajas de la vacuna bivalente

martes 27 de diciembre de 2022 | 4:00hs.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que en el primer trimestre de 2023 comenzarán a llegar a Argentina las vacunas bivalentes. Aseguró que desde el gobierno están trabajando permanentemente con los laboratorios, con enmiendas a los contratos y con las presentaciones a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en la evaluación de toda la documentación sobre la inmunización de segunda generación.

De todos modos aclaró, en entrevistas a la prensa de Buenos Aires, que “la recomendación de todos los organismos internacionales y de las autoridades en Argentina es darse lo antes posible la vacuna que esté disponible”.

La funcionaria hizo hincapié en que no es necesario esperar el ingreso de la nueva vacuna, ya que es importante estar al día con el refuerzo inmunitario. “El objetivo es utilizar todas las vacunas que tenemos en stock y luego, a medida que vayan ingresando, empezar a dar las otras”, agregó.

Respecto a las características de esta vacuna bivalente, Liliana Arce, infectóloga y miembro del Comité Científico en Misiones, explicó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, que “en una misma aplicación tiene una espiga de dos variantes que son la nueva Ómicron, con este linaje que está dando vueltas, y también contiene espiga de la primera cepa de Wuhan, que es de donde se originó todo en el 2020”.

En esa línea agregó que es una vacuna que va a producir una mayor mejora de la defensa del organismo y que “en una sola aplicación tenemos a dos variantes que son las que nos pueden dar problemas o aumentar los casos”.

Destacó que los laboratorios Pfizer y Moderna producen esta vacuna bivalente y los países que ya están aplicando son Estados Unidos, Chile y Londres.

Como se viene realizando, una vez que llega al país, los primeros en recibir las dosis serán el personal de salud y las personas que integran el grupo de riesgo. Luego la vacunación se irá expandiendo por grupo etario.

“Tiene duración mayor a las dosis que nos aplicamos cada cuatro meses, eso también es una gran ventaja”, indicó.

“La gente que no tiene que tercera y cuarta dosis, que se acerquen a colocarse, es algo importante para la salud y no decaer en caso de contagiarse con el virus. Los anticuerpos que producimos por las vacunas van bajando y eso hace que el paciente sea más vulnerable a la hora de contagiarse”, remarcó la jefa de Infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro.

“Hay que saber que el Ómicron en sus variables BA.4 y BA.5 está dando resfriados, no está dando cuadros graves; entonces el paciente que tiene factores de riesgo, como un cardiópata, o bien los inmunosuprimidos, los diabéticos, tienen que consultar al médico y hacerse el estudio para saber qué tipo de virus esta produciendo ese resfriado”, aseveró Arce, al tiempo que agregó: “Si tiene Covid una persona con enfermedad de base puede desarrollar un cuadro más grave”.

En cuanto a los pacientes pediátricos, la infectóloga manifestó que la mayoría de los casos “son cuadros con Covid, pacientes con enfermedades crónicas que se le detecta el virus porque son testeados antes del ingreso al hospital, por protocolo. No han hecho cuadros graves”.

La importancia del refuerzo

El infectólogo e investigador Guillermo Docena explicó la diferencia entre las vacunas que se están aplicando en Argentina con la bivalente, que está disponible en algunos países.

“Las vacunas que hasta ahora estamos recibiendo están todas dirigidas contra la variante original. Lo que se llama vacuna bivalente es una combinación del virus anterior y proteínas de la variante Ómicron. Se están viendo mejores resultados, pero no muy distintos”, sostuvo al respecto.

Por otra parte, se refirió a los síntomas que fueron cambiando a medida que fueron apareciendo las nuevas variantes. Así, ejemplificó que como en el inicio de la pandemia en 2020 aparecían la pérdida del olfato y el gusto, ahora aparecen cuadros de intestinales y también neurológicos.

Comentó que el gran problema en el mundo es la gente que no está vacunada, puesto que con el Covid ocurre lo mismo que los demás virus y bacterias, que se propagan mediante las personas que no están vacunadas.

“Tenemos que dar dosis de refuerzo cada dos meses no porque la vacuna no dure tanto tiempo, sino porque aparecen nuevas variantes para las cuales tenemos que dar unas dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad y estar protegidos. Si estas nuevas variantes no existieran, seguro que con una dosis al año sería suficiente”, volvió a recalcar Docena.



Postas fijas de vacunación todos los días

Plazas

De lunes a viernes de 8 a 12 en las plazas San Martín y 9 de Julio.

Municipalidad

También se está vacunando, en el subsuelo de la Municipalidad de Posadas. De lunes a viernes.

IPS

En el vacunatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) en Posadas se aplican dosis anticovid.

Parque de la Salud

En el predio del Parque de la Salud hay un vacunatorio de referencia por López Torres.