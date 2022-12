Cristina regresará hoy al centro de la escena política

martes 27 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández encabezará hoy un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, en el que será el último mensaje público de la ex mandataria antes de la finalización del año.

Fuentes cercanas a Fernández de Kirchner y de ese municipio confirmaron a Télam que la exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi (Frente de Todos) para participar alrededor de las 19 del acto de inauguración de un Polideportivo Municipal en el barrio Villa Corina.

Como suele ocurrir cada vez que la ex presidenta se está por presentar en público, nadie o casi nadie conoce el contenido de su discurso, pero en su entorno descuentan que, como acostumbra, brinde un mensaje de fuerte contenido político y de proyección hacia el proceso electoral del 2023.

“Cristina (Fernández de Kirchner) siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro”, dijo al respecto Ferraresi, en una entrevista concedida a la agencia Télam.

La última vez que Cristina Fernández de Kirchner había dado un mensaje público fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un “estado paralelo, una mafia judicial”.

En aquella oportunidad, en sus redes sociales, la ex mandataria anunció además que no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo “maltraten” en período electoral a raíz de esta sentencia.

Fernández de Kirchner iba a brindar un discurso el lunes 12 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de una actividad convocada por el Grupo de Puebla para expresarle respaldo ante la condena en su contra, pero la convocatoria debió ser postergada hasta el lunes 19 con motivo del cuadro de Covid-19 contraído por la ex mandataria.

Sin embargo, el grupo regional resolvió posteriormente posponer la realización de esa cumbre para marzo del año próximo.

En la entrevista con Télam, Ferraresi -un dirigente muy cercano a Cristina Fernández, que se desempeñó hasta noviembre pasado como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del gobierno nacional- se refirió al renunciamiento de la dos veces presidenta a una posible candidatura en 2023.

Sobre ese tema, el intendente sostuvo que la ex presidenta pidió al Frente de Todos (FdT) “construir desde lo político” por lo que -indicó- en el Frente de Todos “habrá un debate interno en los próximos meses”.

“Si tiene que ser candidata lo será”

Aún cuando Cristina anunció que no participará de la contienda el año próximo, en el kirchnerismo esperan que ella tenga otra vez un lugar predominante en el armado de la propuesta electoral. Ferraresi, por caso, es de los que dicen que la última palabra sobre el lugar que ocupará Cristina no está dicha. “Si Cristina tiene que ser candidata lo será”, lanzó en las últimas horas de ayer.

El establecimiento que será inaugurado hoy, bautizado Diego Armando Maradona, cuenta con pileta climatizada, cancha de fútbol, gimnasio, espacio multideportes y microestadio, según indicó Ferraresi desde sus redes sociales.

El estadio de multideportes llevará el nombre del Ruso (Miguel) Molnar, que jugó en la primera de Argentinos Juniors con Maradona (entre 1979 y 1980); el Natatorio el de Osvaldo Portas, nadador desaparecido (el 15 de agosto de 1977); el Centro de Deportes de Contacto el de Pascual Pérez (boxeador que fue oro olímpico en Londres 1948 y campeón mundial entre 1954 y 1960); y el microestadio de futsal el del Negro Héctor Enrique (campeón mundial en 1986), por su historia futbolística y por su posicionamiento con respecto al presente y a su procedencia. También se inaugurará un monumento a Maradona, hecho con una tecnología muy moderna.