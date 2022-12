Zaffaroni: “La Corte coacciona al presidente a cometer un delito”

martes 27 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

“Hay un caos jurídico, ausencia de derecho”, sostiene el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. “Sucede que la Corte le ordena al presidente que tome dinero y le pague a Capital. Pero como hay una ley de Presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley, incurre en el delito de malversación de fondos. O sea, la Corte coacciona al presidente a cometer un delito. Por lo tanto, en todo caso, tiene que mandar una ley de modificación del presupuesto, algo que se demora, por supuesto”, afirmó ayer.

“Mientras tanto se presenta el pedido de revocatoria ante la propia Corte. En términos jurídicos, si hay un recurso, no hay incumplimiento. Esto es lo inmediato, pero es la culminación de un proceso complejo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Es como si estuviésemos en un planeta pequeño que no tiene ley de gravedad, no podemos saber si algo es más pesado o liviano, así como no podemos saber si algo es lícito o ilícito”.

“El caos es tan grande -le dijo Zaffaroni a Radio 10-, que no hay ante quien reclamar nada, quienes debían custodiar la eficacia de normas constitucionales las violan. El derecho no son sólo leyes vigentes porque la sancionaron autoridades competentes, sino que requieren un mínimo de eficacia. Esa eficacia se perdió. Estamos ante un vacío jurídico que lo generó la propia Corte Suprema”.

Coparticipación: el presidente anunció que le va a pagar a Caba con bonos

Larreta: “Los fallos se cumplen, no se interpretan”