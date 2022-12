L-Gante cantó para Wanda en Navidad y ella aclaró que son sólo amigos

martes 27 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Luego de rumores de alejamiento entre Wanda Nara y L-Gante, la rubia mostró que el cantante de Cumbia 420 dio un show privado para ella y su familia en la noche de Navidad. “El primer show. Feliz Navidad”, escribió Wanda en sus historias de Instagram. “Gracias genio por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo un crack”, dijo.

Ante la consulta de sus seguidores, Wanda aclaró que está soltera y no tiene una relación con L-Gante: “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación, pero no tengo una relación”. A lo que añadió que, “si algún día tenga una relación, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.