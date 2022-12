El adiós a los escenarios del juglar catalán amado por los argentinos

martes 27 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Con una guitarra en una mano y sentado en un sencillo taburete, Joan Manuel Serrat (78) forjó el último eslabón de su riquísima carrera de 57 años en la música. Fue el 23 de diciembre en el escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona, su tierra natal.

La presentación, que puso un cierre a la gira de despedida del Nano, titulada “El oficio de cantar”, con la que en noviembre vino a la Argentina, fue “un regalazo de Navidad”, diría el presidente español Pedro Sánchez, presente en el auditorio del barrio barcelonés de Montjuic.

Su último tema fue el primero que compuso, “Una guitarra”, de su álbum debut, editado cuando el Nano tenía 21 años y toda la poesía a flor de piel.

El comienzo de la historia

Aquel primer encuentro con el público fue el martes 4 de mayo de 1965 en el Centre Cultural L’Avenç, en la localidad de Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, con un repertorio íntegramente en catalán.

Ahora Serrat nuevamente eligió “Una guitarra” para su despedida definitiva, el último recital de la gira “El vicio de cantar 1965-2022”, aplaudido por los 15 mil espectadores que colmaron el Palau. Y por su mente pasó aquella primera guitarra que Ángeles y Josep, sus padres, le regalaron cuando entraba a la adolescencia En total fueron más de dos horas de canciones en un repertorio bilingüe -catalán y castellano-, con esos temas que “sabemos todos” y que han enamorado y hecho enamorar a varias generaciones. A la vez que llevaron a conocer a grandes autores de la poesía española y también a reflexionar sobre el mundo y sus injusticias.

“Todo lo que empieza tiene que acabar, y si acaba bien es fantástico”, había declarado Joan Manuel al periódico La Vanguardia. “Prefiero retirarme que esperar a que cualquier cosa me pueda retirar”, reafirmó.

“He tenido una vida muy intensa en muchos sentidos, he disfrutado mucho de la vida. He podido hacer en general lo que he querido hacer de mí y de mi trabajo y me he sentido muy gratificado por lo que me ha pasado, por la gente y por los que íntimamente han formado parte de este camino, la familia, los amigos”, indicó. “¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé. No pierdo ni un minuto en proyectarme al mes de enero del 2023”, concluyó.

En la medianoche del viernes 23 de diciembre, Serrat dijo adiós a los escenarios. Deja un legado de canciones eternas y una nostagia de poema y decir, en una escena musical actual en que puede abundar de todo, pero los juglares se cuentan con los dedos de una mano.

Nano Querido

Joan Manuel Serrat, es quizas uno de los cantautores extranjeros más amados en suelo argentino, un romance tan extenso como recíproco con el público de estas pampas, que hizo que su gira despedida tenga posta argentina. Serrat dio un puñado de conciertos en noviembre y con entradas agotadas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

En su paso por la capital del país, en una conferencia de prensa, Serrat hablaba del público argentino y de un amor indeleble.

“Mi relación con el público argentino fue apasionada desde el primer momento”, señalaba Serrat en ese noviembre de adioses y emociones.

“El corazón me dice que esté tranquilo. Que solamente vengo a despedirme de los escenarios y no de la gente, ni del país, ni del cariño que nos ha unido. Me lo refuerza el contacto que voy teniendo incesantemente en los últimos sesenta años de mi vida”.

En esa charla en Buenos Aires y que replicaron los medios del país, Nano fue muy reflexivo y contó cosas de sus comienzos en la música y de su sentir con tantos años de carrera: “Escogí la música porque me la pasaba mejor, no pensé que duraría hasta hoy y tampoco pensé que no duraría hasta hoy. Iba donde me llevaban los zapatos. La vida es una sorpresa continua y todo el tiempo te resitúa. Los caminos que te encuentres en la vida, la gente que te acompaña y la que vos acompañas también están yendo por algún lugar, están haciendo su camino y esos encuentros están en manos del azar. Uno no nace enseñado en la vida, uno tiene que aprender”.

Al hablar de sus canciones se mostró agradecido por la respuesta de la gente y dijo que hay composiciones a las que le tiene un carió especial, “mi relación con mis canciones es bastante buena. Algunos reniegan de sus éxitos porque les aburre tener que cantarlos mil veces. Eso a mí no me pasa. Si no canto alguna canción es porque no me gusta y no me gusta cantar con disgusto”, bromeó y completó, “hay canciones a las que se les tiene un cariño especial y no porque sean las mejores. La verdad es que no hice canciones de las que pueda avergonzarme”.