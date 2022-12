“Los lunares pueden traer algún tipo de riesgo de cáncer de piel”

lunes 26 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Las altas temperaturas y el sol, excesivamente agresivo entre las 10 y las 16, impactan en la dermis de las personas de distintas maneras según la edad, la patología y el cuidado. Aunque las campañas de prevención parecen haber surtido efecto, aún son frecuentes las consultas por quemaduras y cáncer de piel, entre otros casos.

Rosana Yaluk es médica dermatóloga, especializada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y decidió volver a Misiones en 1998 para ejercer su profesión desde el ámbito privado. En diálogo con El Territorio, aclaró dudas y remarcó algunas cuestiones a tener en cuenta de cara al verano.

Las recomendación además de evitar determinados horarios es aplicarse abundante protector solar cada dos horas y prestar atención a cualquier cambio de marcas en la piel.

Bloqueadores con factor UVB de 50 o más, ropa que haga de filtro solar, sombreros o gorras con tela detrás para proteger la nuca y las orejas, lentes de sol por las radiaciones ultravioleta, y para los más chicos remeras térmicas son algunas de las principales sugerencias para mitigar el impacto del sol.

La sobreexposición al sol es la principal causa de cáncer en la piel, así sea por el deseo de broncearse o por la necesidad de trabajar.

Llegó el verano, se percibe que el sol es más agresivo en la piel: ¿es sensación o realidad?

Esto tiene mucho que ver con la capa de ozono y el uso de aerosoles. No se mantuvo indemne la capa de ozono, que normalmente nos protegía de la radiación ultravioleta A, B y C incluso, aunque de esa todavía seguimos protegidos. El sol tiene una mayor incidencia y, en las épocas de verano, está más cerca de la tierra y su influencia es mucho mayor.

¿Cómo impactan las altas temperaturas en las consultas actuales?

La gente, después de las campañas de prevención que se hacen año tras año, lentamente está tomando conciencia con respecto a la exposición al sol y al uso de protectores solares. Eso es muy bueno porque quiere decir que la campaña está llegando.

Aún vemos, lastimosamente, muchas quemaduras solares y apuntamos a que las eviten porque influyen muchísimo en la producción del cáncer de piel, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes, que son quienes más relación tienen en cuanto al cáncer agresivo de piel. Primero, por la edad misma; la piel resiente y genera mutaciones en las células. Si las personas tienen lunares, es aún peor. Hay que consultar para ver si los lunares pueden traer algún tipo de riesgo para la formación del cáncer de piel.

¿A qué cambios en los lunares hay que prestar atención?

Para el autoexamen de la piel utilizamos el ABCDE de la dermatoscopia: Asimetría de la lesión. Es decir, que una parte sea diferente a otra. Bordes; no deben ser irregulares ni terminar difusos hacia un lado y parejos hacia otro. Coloración; no debe tener más de un color dentro del lunar. Diámetro; controlar que no pase los 5 o 6 milímetros. Evolución; cómo cambia en el tiempo: si pica, genera sangrado o costras. Esas características pueden estar advirtiendo un problema. Ante cualquier signo, hay que consultar urgente.

De su experiencia en consultorio, ¿cuáles son las principales demandas de la población?

En la gente del interior, por lo general, hay muchísimo cáncer de piel, sobre todo el epitelioma basocelular que es el menos agresivo, pero es una consulta diaria por el grado de influencia del sol en quienes trabajan en la chacra.

Después, los hongos y las manchitas blancas en la piel son consultas frecuentes. En nuestra provincia también consultan por dermatitis atópicas o eczemas atópicos, y por urticarias. Los adolescentes se atienden mucho por acné y caída de cabello.

¿Qué síntomas presenta la dermatitis atópica?

Es una dermatitis relacionada con la genética del paciente. Generalmente, hay antecedentes de problemas respiratorios, como asma. A veces hacen dermatitis sola, pero suele estar la herencia implicada. Es bastante frecuente ya que representa un 3% en la provincia y, al ser alérgicos-genéticos no se cambia, no tienen cura. Se caracteriza de acuerdo a la edad por diferentes manifestaciones, lo más habitual son eczemas en el pliegue de los codos, detrás de las rodillas, alrededor de los ojos la piel seca y picosa, sufren alergias a las picaduras de insectos y al cambio de la floración de plantas.

Es una serie de manifestaciones las que dan la pauta de que una persona es atópica.

¿Qué cuidados debemos tener en cuenta para niños y personas que padecen una condición dermatológica?

El horario de exposición. Es fundamental evitar que sea entre las 10 de la mañana y las 16. El uso de protectores solares y la renovación de acuerdo al tipo de piel y a la patología. Cada hora y media o dos es lo recomendado.

El uso de remeras con protección, incluso con mangas, tanto en niños como en adultos. Recordar que las superficies reflejan la luz solar. Aunque uno esté bajo un gazebo, o en la nieve, hay que utilizar protector solar porque el reflejo quema, al igual que en el agua.

En líneas generales, recomendamos utilizar un protector solar de 50 para arriba porque son pantallas completas.