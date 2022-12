Nacho Fernández se incorpora hoy al plantel Millonario

lunes 26 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El ex Atlético Mineiro ya fue presentado ante el plantel de Demichelis.

A partir de esta jornada, Ignacio Fernández se entrenará con el plantel en el Camp de Ezeiza después de haber terminado de resolver algunas cuestiones personales que retrasaron el comienzo de su segunda etapa en el Millonario, donde festejó siete títulos en 186 partidos y convirtió 31 goles.

El volante zurdo firmó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo hizo el jueves pasado en San Luis, donde se reencontró con sus ex compañeros y estuvo presente en el amistoso ante Unión La Calera.

Sin embargo, Nacho todavía no pudo entrenarse y recién se volverá a poner los cortos en el entrenamiento de hoy.

En principio, el ex Gimnasia de La Plata realizará una rutina física particular para nivelar su condición física con el resto del grupo, aunque él ya había empezado la pretemporada con Mineiro antes de volver a Núñez, más allá de que no completó una semana de entrenamiento en Belo Horizonte.