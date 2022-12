La carta de Pampita que emocionó en las redes

lunes 26 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Pasada la Nochebuena y Navidad, las redes sociales se llenaron de posteos reflexivos y fotos de los festejos. Y los famosos, claro, mostraron cómo y en compañía de quién o quiénes celebraron la fecha.

Una de las publicaciones más comentadas fue la de Pampita, que subió a Instagram una foto de su familia acompañada por una emotiva carta a la que tituló “Carta de un adulto a Dios en Navidad” y que obtuvó miles de corazones.

El escrito comienza de esta manera: “No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco… Tampoco sé si creía en algo más… No sé que tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así... Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica…”. A lo que añade, “si algo recuerdo es que era una época en la que los sueños se cumplían y que la gente podía tener momentos felices”.

Mientras que concluye: “hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero… Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor… Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”.

La reacción de los seguidores de la modelo y conductora no se hizo esperar y le dejaron copiosos mensajes de felicitación por abrir su corazón.