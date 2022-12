Tini sobre cómo se dio su relación con De Paul: “Tengo mucha paz”

lunes 26 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Tini y Rodrigo De Paul son sin duda la pareja del momento, aunque en el comienzo de su relación -y aún hoy- debieron enfrentar críticas y comentarios negativos por cómo se dio su noviazgo en medio de la separación del futbolista de Camila Homs, la madre de sus dos pequeños hijos.

“Yo tengo mucha paz porque sé cómo fueron las cosas. En eso me quedo tranquila... Las personas que hablan no me conocen. No saben mi realidad. Me frustra, pero también entiendo que salir a aclarar es peor”, dijo Tini en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. Y explicó sobre su novio: “Me enamoró su manera de ver la vida, no ponerle tanto peso a las cosas que no son tan importantes y la manera de cuidar a las personas que él ama. El amor que tiene por su familia, por sus hijos, por sus amigos de toda la vida”.