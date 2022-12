Pepe Cibrián: “Necesito el amor y si no lo consigo vuelvo a Tinder”

lunes 26 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Pepe Cibrián (74) y Nahuel Lodi (34) pusieron punto final a su relación, tras un año de estar juntos y a seis meses de haberse casado, en una ceremonia que no tuvo carácter legal, con una gran fiesta para 200 personas.

Lo que ya era un fuerte rumor en los días previos a la Navidad, fue confirmado por el reconocido artista y productor teatral que dijo en una entrevista con el programa Instrusos que se separó y que fue en buenos términos. A su vez, apuntó contra un sector de la prensa, al mencionar que la relación se debilitó por la forma en que muchos periodistas reflejaron la crisis de la pareja a causa de un video que se volvió viral con las imágenes que mostraban a Lodi muy cercano a otra persona.

En la charla, Cibrián también remarcó que no pierde la esperanza de encontrar el amor. “Me gustaría conocer a otra persona. Necesito el amor y si no lo consigo volveré a Tinder”, afirmó el artista, que conoció a Lodi a través de esta red social de citas y comenzaron un noviazgo, que oficializaron en marzo pasado, mediante un posteo en redes.

Tras la separación dijo: “No me decepcioné del amor ni de Nahuel. Lo que pasa es que él es más joven y le fue más difícil que a mí afrontar todo esto con su familia” y aseguró que, “quedamos bien con Nahuel, pero no pudimos superar ciertas cosas”.

Pepe debió enterarse por los programas de espectáculos de que su pareja se mostraba en público y a los besos con otra persona, y fue filmado en un boliche con imágenes que se viralizaron en julio, al mes de haber dado el sí, y por esta razón estuvieron separados unos días pero luego retomaron la convivencia.

En este momento, Pepe busca hacer el duelo por la separación y seguir adelante, apoyándose en sus afectos y en su carrera profesional: “Es un momento muy difícil, como lo es cualquier separación. Si bien son varios los motivos por los que nos estamos separando, creo que no ayudó para nada esa suerte de ola de noticias relacionadas con la pareja y con mi persona”, destacó.

Fueron varios los medios que en su momento señalaron que el joven le fue infiel a su prometido y que también robó pertenencias de la casa del artista, algo que nunca fue ratificado por Cibrián.

“Habrá juicios”

“El tratamiento mediático que se le dio a ciertos eventos nos ha hecho mucho daño en lo individual. Él (Lodi) es un ser maravilloso, pero a veces nos toca tomar este tipo de decisiones”, marcó y siguió: “Realmente fue demasiado, una cosa muy dañina, que no me merezco ni Nahuel tampoco. Siempre he sido un hombre muy ético, muy comprometido con mi profesión, con la gente con la cual he trabajado. Pero han usado cosas falsas, por eso hay juicios penales y habrá juicios civiles contra medios”, adelantó.

Cibrián reconoció que está atravesando momentos duros, pero que también está feliz por un gran año a nivel profesional. “Una separación siempre tiene una cuota de dolor, pero la vida me ha dado cosas maravillosas”, consideró Cibrián.

La voz de Lodi

Por su parte, Lodi, que es músico y también trabaja en una tienda de comercio, al ser consultado vía WhatsApp por el programa LIV Mitre, que conduce Juan Etchegoyen en Radio Mitre, detalló: “Nos separamos por decisión de los dos, consideramos que es lo mejor para ambos. Terminamos bien, que es lo importante, no hay mucho para hablar. Ya Pepe dio una nota”.